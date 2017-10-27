Пилот Су-34 плавным движением ручки положил машину на боевой курс и приготовился нанести бомбовый удар по позициям противника. Белесый след ракеты в рассветном небе он заметил слишком поздно. Глухой взрыв подкинул тяжелый бомбардировщик и швырнул в крутое пике, тревожно вспыхнул красный индикатор «Пожар прав двиг», женский голос заученно напомнил про критические углы атаки и перегрузку.
Покинуть самолет летчики не успели — в компьютерные тренажеры не ставят катапультные кресла. А вот в остальном различий мало — те же приборы, ручки, педали, акустическое сопровождение. Мощные современные тренажерные комплексы по сложности конструкции сопоставимы с реальной кабиной боевого самолета. Или мостиком корабля. Или башней танка. Чтобы на себе проверить реалистичность компьютерной имитации, корреспондент РИА Новости отправился в «дальний поход» на самом технологичном отечественном морском тренажере.
Современные компьютерные учебно-тренировочные комплексы настолько приближены к жизни, что на авиационных симуляторах может закружиться голова, а на морских — серьезно укачать. Именно это произошло с нашим корреспондентом, завербованным в «команду» уникального тренажера «Лагуна», построенного Группой «Кронштадт» (Санкт-Петербург).
Симулятор помогает готовить боевые расчеты и экипажи кораблей. Военные моряки оттачивают на нем командные и операторские навыки в кораблевождении, учатся навигации и обращению с бортовым вооружением. Самое сложное —маневрирование в прибрежной зоне при плохой видимости и неблагоприятных метеоусловиях.
За бортом катера шумно пенятся серые валы, из тяжелого неба хлещет дождь. Кажется, еще минута — и корабль перевернется. И хотя шторм бушует лишь на экране макета ходовой рубки, невольно хочется вжать голову в плечи и крепче вцепиться в штурвал. Через несколько секунд виртуальной болтанки начинает укачивать по-настоящему. Динамики имитируют не только шум двигателя корабля, но и рев бушующей морской стихии.
Тренажер хорош тем, что даже если новичок на экзамене совершит ошибку и налетит на скалы, самое страшное, что ему может грозить, — отправка на пересдачу. Впрочем, этого стараются не допускать — экипаж даже на симуляторе должен осознавать, что море ошибок не простит.
Угол обзора — 120 градусов, картинку с убедительной компьютерной графикой транслируют три проектора. Тренажер способен обеспечить и 360-градусный обзор, просто потребуется больше видеотрансляторов. С помощью приборов на панели можно «крутить головой», «смотреть в бинокль», проводить любые технические манипуляции при управлении судном. В мире, который генерирует тренажер, можно программировать течения, погоду, осадки, время года или суток.
Система навигации на ходовом мостике штатная и ничем не отличается от тех, что стоят на боевых кораблях.
Есть радио- и гидролокаторы, имитаторы средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрограммированы такие операции, как постановка мин, противолодочные маневры, высадка и прикрытие десантов.
Пара кликов мышкой — и система изображает бег тяжелого эсминца. Звездную ночь над успокоившимся морем сменяет солнечный день. Корабль, мерно гудя двигателями, входит в грузовой порт Новороссийска. Над палубой барражируют вертолеты.
Интересно, что тренажер может быть разработан под конкретный тип корабля. К примеру, уже созданы симуляторы ракетных катеров проектов 12418 и 1241РЕ «Молния», сторожевых кораблей проекта 11661 «Гепард», фрегатов проекта 11356 «Буревестник». Один из «Гепардов», ракетный корабль 2-го ранга «Дагестан», в октябре 2015-го участвовал в знаменитом ракетном ударе «Калибрами» из Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии.
Разработчики сумели реализовать на тренажерах даже подготовку корабля к бою — моряки могут попрактиковаться в обращении с ракетно-артиллерийским и радиотехническим вооружением корабля, стрельбах по воздушным, морским и береговым целям. Если учесть, что стоимость одной ракеты «Калибр-НК», по данным открытых источников, превышает миллиард рублей, то виртуальные учебные пуски видятся гораздо более экономными.
Рядом с макетом рубки — пульт управления зенитным орудием, которым можно поражать вражеские вертолеты и самолеты. С помощью «Лагуны» готовят не только морских волков для экипажей любого вида кораблей и судов, от лодки с подвесным мотором до крейсера, но и стрелков. Среди возможностей тренажера есть даже отработка обеспечения взлета и посадки палубного вертолета — тяжелая махина с ревом поднимается в небо, и даже кажется, что чувствуешь потоки воздуха от крутящихся лопастей.
А вот внутри навигационного тренажера буксирно-моторного катера уже тесновато — он сделан в точных пропорциях настоящей катерной рубки.
Макет кабины установлен на динамической платформе. Это значит, что все «прелести» движения по неспокойной воде оператор будет чувствовать на себе, так как кресло может смещаться как в стороны, так и вниз и вверх.
Катер начинает прыгать на поднявшихся волнах, и кресло качает так, что слегка кружится голова и хочется зажмуриться, чтобы в лицо не попали брызги. Весьма точную копию пейзажа дополняют капли воды, дрожащие на виртуальных стеклянных окнах. Когда движение заканчивается, спускаться по лесенке из макета катерной рубки даже сложновато — ощущаешь себя моряком, вернувшимся из дальнего плавания, который до сих пор чувствует под ногами качающуюся палубу.
У летчиков свои тренажеры, не уступающие по возможностям морским. Именно в них они до автоматизма отрабатывают свои действия, прежде чем сесть в кресло реальной боевой машины стоимостью более миллиарда рублей. И хотя вместо неба за стеклом кабины светится огромный экран, управлять виртуальным самолетом не проще, чем настоящим. К примеру, новичок без подготовки не сумеет даже запустить двигатели. Причем увлечение игровыми авиасимуляторами тут вряд ли выручит.
Мерцание оранжевой подсветки приборных щитков, дисплеи, десятки тумблеров, всевозможных рукояток и кнопок с надписями — кабина тренажера бомбардировщика Су-34, за характерный сплюснутый нос прозванного в народе «Утенком», немного напоминает кокпит межзвездного крейсера из фильмов о будущем. Полностью имитируется звуковое сопровождение. Соответствие реальному самолету практически стопроцентное.
Разве что, нет перегрузок и перепадов давления, а в случае аварии можно просто перезапустить систему.
Комплексный тренажер экипажа бомбардировщика Су-34 разработан в подмосковном ЦНТУ «Динамика» и предназначен для отработки пилотирования, навигации и боевого применения самолета. Интересно, что система может функционировать как автономно, так и в составе учебно-тренировочного комплекса для действий в группе и улучшения «слетанности» экипажей. В числе учебных операций — дозаправка в воздухе от летающего танкера Ил-78.
Чтобы летчики смогли почувствовать себя как в настоящем небе, предусмотрен мощный восьмиканальный сферический комплекс из проекторов и экранов с углами обзора не менее ±90° по горизонтали и от - 30° до +50° по вертикали для каждого члена экипажа.
Компьютер реалистично воспроизводит погодные условия, время суток, рельеф местности, наземные и воздушные объекты. Для сдачи экзаменов и выставления оценок есть система объективного контроля. Комиссия использует ее данные для разбора полетов после возвращения экипажа с «боевого задания».
Не менее интересен и другой комплекс «Динамики» — тренажер ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Его компания разработала еще в 2009 году по заказу Минобороны России. Оборудование позволяет упражняться в пилотировании боевой машины на разных высотах и скоростях, применении вооружения и парировании нештатных ситуаций. Для полетов в «темное время» суток есть даже очки ночного видения.
Внутренние интерьеры кабин детально скопированы с «живого» вертолета. До заклепки. Штатные места командира и летчика-оператора окружены приборными панелями и рабочими органами управления. Такому уровню реалистичности позавидовал бы каждый любитель «полетать» на домашнем компьютере. Достичь его разработчикам удалось благодаря тесной кооперации с изготовителем вертолета — МВЗ имени Миля.
Действия летчика нельзя померять в миллиметрах, насколько нужно взять ручку на себя или отдать ее от себя, — рассказывает командир вертолета Ми-8МТВ-5 Валерий Герасимов. — А здесь благодаря визуализации видно, как приближается земля, под каким ракурсом.
Внешний мир за бронестеклами кабин «отрисовывает» мощная система визуализации, которая может даже имитировать работу бортового тепловизора «Ночного охотника». По словам самих летчиков, картинка настолько похожа на правду, что иногда даже забываешь, что находишься на земле.
ЦНТУ «Динамика» на сегодня ведущее российское предприятие по разработке и производству авиационных тренажеров. Кроме стендов Су-34 и Ми-28Н, центр создал аналогичные комплекты для более чем 40 модификаций летательных аппаратов, включая вертолеты Ка-52, Ми-24П и Ми-8АМТШ, бомбардировщики Су-24М, истребители Су-33 и МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, самолеты-заправщики Ил-78 и другие.
На компьютерных тренажерах готовят не только летчиков и моряков, но и танкистов. Разработка московской компании «Логос» — тренажер основного российского боевого танка Т-90С, позволяющий почувствовать себя «в бою» командиру, наводчику и механику-водителю.
Протиснувшись через узкий люк, курсант оказывается в довольно тесном рабочем отсеке. Со всех сторон железные ручки и рычаги — все «по-взрослому».
Вместо смотровых щелей, прицелов и приборов наблюдения — жидкокристаллические дисплеи. Система колебаний по крену, тангажу и вертикали имитирует ухабы на разбитых дорогах войны. Чтобы не ушибить голову, всем обучаемым выдают настоящие танковые шлемофоны со встроенной системой голосовой связи. Не хватает только запаха солярки и жженого машинного масла, но не исключено, что в перспективных моделях предусмотрят и это.
Программно-аппаратный комплекс довольно реалистично имитирует стрельбу, вождение боевой машины по грязи и снегу, учитывает расход боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов. Одним словом, превращает теплый учебный класс в суровый танкодром. Тренажер состоит из модулей, каждый из которых «заточен» под определенные функции: модуль боевого отделения, модуль управления и рабочее место инструктора.
Для максимальной наглядности разработчики постарались воспроизвести загрузку боекомплекта, управление огнем и вращение командирской башенки, а также «в железе» повторили казенную часть орудия с маховиками механизма подъема.
Имитируется даже механизм поворота башни с электромагнитным стопором. Чтобы научить экипаж действовать в составе танкового подразделения, тренажер может быть подключен к виртуальному полигону с другими участниками «боевых действий».
Кроме танка Т-90, для Минобороны России также разработаны тренажеры БТР-80, танкового мостоукладчика МТУ 72, мотострелковой роты, пунктов управления артиллерийской батареи, а также множество других.
Комплексные тренажеры военной техники - это не просто дорогие «навороченные» игрушки, а инновационный способ дать экипажам боевых машин максимум опыта без риска аварий и катастроф.
«Наматывая» часы в симуляторах, летчики, моряки и танкисты приобретают бесценные навыки, которые могут выручить их уже в настоящем воздушном, морском или наземном бою. Там, где отсутствует кнопка «Перезапуск» и нельзя начать все сначала.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.