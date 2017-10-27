Симулятор помогает готовить боевые расчеты и экипажи кораблей. Военные моряки оттачивают на нем командные и операторские навыки в кораблевождении, учатся навигации и обращению с бортовым вооружением. Самое сложное —маневрирование в прибрежной зоне при плохой видимости и неблагоприятных метеоусловиях.

За бортом катера шумно пенятся серые валы, из тяжелого неба хлещет дождь. Кажется, еще минута — и корабль перевернется. И хотя шторм бушует лишь на экране макета ходовой рубки, невольно хочется вжать голову в плечи и крепче вцепиться в штурвал. Через несколько секунд виртуальной болтанки начинает укачивать по-настоящему. Динамики имитируют не только шум двигателя корабля, но и рев бушующей морской стихии.