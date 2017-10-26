ФСБ предотвратила 43 преступления в сфере терроризма в 2017 году

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. С начала года предотвращено 43 преступления террористической направленности, в контрразведывательной работе за первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.

"Терроризм остается в числе главных угроз в России и по всему миру. В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек", — сказал президент.

Он отметил серьезные результаты и в контрразведывательной работе. "За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок, более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами", — добавил Путин.

По словам президента, "эффективная защита национальных интересов требует системы, глубокой работы по линии Службы внешней разведки". "Нужно добывать и анализировать имеющуюся и поступающую информацию, прогнозировать развитие событий в разных регионах мира, тем более вблизи наших границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны", — отметил российский президент.