РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Калашников" получит заем на разработку нового гражданского оружия

11:3626.10.2017
0580
© Фото : АО Концерн "Калашников" Логотип концерна Калашников. Архивное фотоЛоготип концерна Калашников. Архивное фото
© Фото : АО Концерн "Калашников"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем концерну "Калашников" на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия, сообщает в четверг пресс-служба фонда.

Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Концерн "Калашников" запустил сервис онлайн-заказа оружия
"Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем концерну "Калашников" на реализацию проекта по разработке новых видов гражданского стрелкового оружия (ГСО). Этот первый проект, одобренный ФРП, который направлен на диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Стоимость проекта 678,7 млн руб., из которых 67,7 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа", — говорится в сообщении.

По словам директора ФРП Романа Петруцы, предприятия ОПК обладают огромным техническим и производственным потенциалом, но для его воплощения в новые гражданские производства зачастую не хватает инвестиционных средств.

Концепт летательного аппарата концерна Калашников
Концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля"
"Программы ФРП, предлагающие "длинные и дешевые деньги" могут стать драйверами для перехода десятков оборонных предприятий на "гражданские рельсы". Например, концерн "Калашников" столкнулся с высоким уровнем износа оборудования и нехваткой мощностей для расширения объемов производства гражданского стрелкового оружия", — сообщил Петруца, слова которого приводит пресс-служба.

В сообщении отмечается, что с помощью займа ФРП концерн намерен создать пилотный участок механической обработки деталей, где, в частности, будут производиться винтовки для российских спортсменов-биатлонистов. Предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: "Сайга МК-107", "Тигр", "Биатлон" и экспортировать часть продукции в СНГ, страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

Демонстрация концерном Калашников первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
"Калашников" представил электромотоциклы для полиции
"Это первый подобный проект для концерна. Нам было важно понять, как работает ФРП и в какие сроки принимает решение. После этого позитивного опыта мы рассматриваем возможность подать заявку на более капиталоемкие проекты, направленные на выпуск гражданской продукции в рамках программы "Конверсия", — добавил генеральный директор "Калашникова" Алексей Криворучко, слова которого приводит пресс-служба ФРП.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена