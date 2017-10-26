На Курилах появится новейшая база Военно-морского флота

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. База ВМФ на Курилах, работы по созданию которой планируется начать в ближайшее время, сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"С точки зрения бухты, база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга", — сказал он.

По словам Клинцевича, как ожидается, работы по созданию базы ВМФ начнутся в ближайшее время. "Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время", — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть, эти работы также будут увязаны с созданием базы ВМФ.