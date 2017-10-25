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Безопасность

Логистика третьей мировой: зачем Европу готовят к войне с Россией

19:4225.10.2017
0900
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском ОжишеЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Аэродромы, порты, вокзалы и дороги — НАТО поэтапно превращает Европу в огромный плацдарм для мгновенной переброски крупных воинских контингентов и тяжелых вооружений. Порядком заржавевший после холодной войны транспортный механизм раскачивают и смазывают, аккуратно восстанавливая утерянные шестеренки. Мотив уже никто не скрывает — "русская угроза".

Главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В среду стало известно, что альянс намерен одобрить создание двух новых военных командований на случай потенциального конфликта с Россией. Одно из них займется логистикой, второе — "обезопасит" морские пути в Атлантике и Северном Ледовитом океане от русских субмарин. О том, что на самом деле означают эти действия и чем они могут грозить России, — в материале РИА Новости.

Блоковое мышление

Змеи траншей, блокпосты на дорогах, мешки с песком и врытые в землю танки — не исключено, что именно такой в будущем видят Европу натовские стратеги. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников союзных стран, для ускорения перемещений людей и средств материально-технического обеспечения в НАТО может быть создано отдельное командование. Окончательно этот вопрос решат в ноябре на ежеквартальном совещании министров обороны стран блока.

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве

Все военные знают, что от грамотно выстроенной логистики прямо зависит боеспособность любой армии. Оперативное свертывание и развертывание группировок, ротации, переброски, передислокации, подтягивание тылов, десантные операции — для всего этого нужна отлаженная как швейцарские часы транспортная инфраструктура. На войне в ход идет все — железные и шоссейные дороги, гражданские аэродромы, морские порты и хабы. Сейчас НАТО вместе с США активно приводят это хозяйство в порядок.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу
"Им нужно наладить перемещение войск не столько в Европе, сколько из Северной Америки в Европу, отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Речь идет о переброске тяжелых соединений, потому что тем, что сейчас есть у США в Европе, противостоять России абсолютно невозможно. Впрочем, реально перебрасывать что-то они вряд ли станут, потому что, во-первых, это дорого, во-вторых — из-за этого оголятся уже сами США".

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© Ruptly
Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен

На Западе не скрывают, что вопрос повышения мобильности войск при реформировании командной структуры альянса решается в числе первых. Как заявила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, союзники даже адаптируют национальное законодательство, чтобы военное оборудование могло быстрее передвигаться через границу.

"Выражаясь военным языком, это не совсем логистика, а скорее подготовка условий для перегруппировки войск и техники с континентальной части США в Европу, — рассказывает главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж", военный эксперт Михаил Ходаренок. — Надежные коммуникации сократят сроки передислокации частей и соединений в угрожаемые, по их мнению, районы".

Мало дорог

Американцы не раз жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и живой силы по территории ЕС. По словам командующего Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, связывающих Германию и Польшу железнодорожных путей в случае боевых действий будет недостаточно, кроме того, многие европейские мосты не выдержат веса танков.

© Flickr / U.S. Department of Defense Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО
© Flickr / U.S. Department of Defense
Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО

"Усиление мостов — первый симптом подготовки к переброске тяжелой бронетехники. К примеру, когда у нас в Западный военный округ начала поступать тяжелая военная техника, первым разведпризнаком для западных спецслужб стали как раз работы по укреплению мостов", — заявил Ходаренок РИА Новости.

Фактически Ходжес выступает за создание "военного шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву через транзитные страны. Он уверен, что обеспечение любых боевых действий на востоке Европы будет проходить через Польшу.

Американские военные и польские военнослужащие в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Пани Война: милитаризация Польши с подачи НАТО набирает обороты
Крупный логистический узел альянса уже создается на базе ВВС Польши у села Повидз. В военный аэродром планируется вложить 200 миллионов долларов и превратить его в мощный хаб для поддержки сил НАТО во всех странах Балтии и на севере Европы, а также в Болгарии и Румынии.
Ходаренок отметил, что о реальном наращивании сил блока говорить пока рано. Но, по его мнению, все принимаемые меры поспособствуют тому, что части и соединения вооруженных сил США и стран НАТО будут перебрасываться к западным границам России гораздо быстрее, чем раньше, что увеличит напряженность между альянсом и Москвой.

"Арктику не отдадим"

Интересно, что, по данным газеты, кроме логистического командования, в НАТО планируется сформировать еще одно — ответственное за защиту морских путей в Европу в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов — в частности, от угроз со стороны подводных лодок. Очевидно, подразумеваются российские субмарины, поскольку китайские туда заглядывают крайне редко.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Североморск" у пирса в порту Североморска
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Большой противолодочный корабль "Североморск" у пирса в порту Североморска

"Россия к подобным действиям точно не готовится, особенно в Атлантике, — отмечает член морской коллегии при правительстве России, экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. — Наша оборонная стратегия нацелена на защиту собственных рубежей. Это во времена Второй мировой войны там действовали немецкие подводные лодки против конвоев из США в Европу и Англию. У нас таких намерений на обозримое будущее нет".

Атомный ледокол проекта Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Святослав Акимов
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Испытания атомного ледокола "Арктика" начнутся в 2018 году
Говоря о Северном Ледовитом океане, адмирал подчеркнул, что свою арктическую зону и Северный морской путь Россия никому не отдаст и продолжит наращивать там потенциал.

Многие военные эксперты в создании нового натовского командования видят часть плана по прикрытию морских коммуникаций для будущей переброски по ним войск и тяжелого вооружения из США.

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии

Главным европейским военным хабом США на сегодня остается американская авибаза Рамштайн в Германии. Будучи ключевым логистическим центром, она также выполняет функции штаб-квартиры ВВС США в Европе и командного центра объединенной ПВО стран НАТО. На базе размещены 16 эскадрилий военно-транспортных самолетов 86-го авиакрыла и около 40 тысяч человек личного состава. Кроме Рамштайна, Пентагон поддерживает в Европе еще 350 баз поменьше, 40 из которых находятся у него в собственности.

По оценкам экспертов, сейчас многое указывает на то, что США последовательно готовят инфраструктуру в странах Восточной Европы и Балтии для размещения там группировки войск численностью до 150 тысяч человек.

© AFP 2017 / Natalia DobryszyckaАмериканский военный во время учений "Атлантическая решимость" в Жагани, Польша
© AFP 2017 / Natalia Dobryszycka
Американский военный во время учений "Атлантическая решимость" в Жагани, Польша
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