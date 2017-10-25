Белоруссия и "Алмаз-Антей" заключили контракт на поставку "Тор-М2"

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии и концерн "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", сообщила в среду пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Двадцать пятого октября в командовании ВВС и войск ПВО между министерством обороны Белоруссии и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" заключен контракт на поставку очередной батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новое вооружение республика получит в рамках реализации договора между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

В сообщении отмечается, что первые батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в 120 зенитной ракетной бригады был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей. В конце минувшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740‑й зенитной ракетной бригады.

"Поступление на вооружение новой зенитной ракетной техники ПВО позволило расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" является эффективным средством поражения самолетов, вертолетов, аэродинамических беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других элементов высокоточного оружия, летящих на средних, малых и предельно малых высотах, в сложной воздушной и помеховой обстановке. Отличительными особенностями "Тор-М2" являются высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей.

Все поступившие на вооружение белорусской армии ЗРК "Тор-М2" подтвердили свою боевую эффективность на полигонах Белоруссии и Российской Федерации, говорится в сообщении.