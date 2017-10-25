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Безопасность

Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"

18:3725.10.2017
06740
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округаПуск ракеты Искандер-МПуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Колонна тягачей с марша выходит на пусковые позиции. Личный состав занимает места согласно боевому расписанию, в бортовые компьютеры заносятся координаты цели. Командиры расчетов отдают приказ… и спустя несколько минут все мишени на дальностях от 200 до 300 километров условно уничтожены тяжелыми осколочно-фугасными боеголовками. В Краснодарском крае завершились масштабные учения экипажей оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Уже четвертые с начала октября. До этого "Искандеры" стреляли в Оренбургской области, Забайкалье и Ставропольском крае. Кого учатся уничтожать российские ракетчики и на что способен знаменитый комплекс — в материале РИА Новости.

По любой цели

Ракетный комплекс Искандер во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комплекс "Искандер", разработанный в коломенском КБ машиностроения, приняли на вооружение в 2006 году для замены устаревших ОТРК "Точка" и "Точка-У". На сегодня в боевом строю стоят более 120 новых машин. "Искандер" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Боевые части — обычные, фугасные, но могут применяться и тактические ядерные боеголовки. ОТРК способен эффективно уничтожать такие цели, как системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, аэродромы, объекты инфраструктуры, позиции дивизионной артиллерии на дальностях от 50 до 500 километров.

"Искандер" может стрелять ракетами с широким набором боевых частей. Основными считаются кассетная осколочная БЧ с дистанционным подрывом в воздухе, бетонобойная БЧ для уничтожения укрепленных бункеров, а также осколочно-фугасная БЧ для точечного поражения целей. Кроме того, часть ракет снабжена фугасно-зажигательными и объемно-детонирующими боеголовками. Таким образом, ОТРК способен бороться практически со всеми видами наземных и надводных целей.

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© Минобороны РФ
Запуск ракеты комплексом "Искандер-М" и воронка на месте поражения цели

Наиболее современными модификациями комплекса являются "Искандер-М" и "Искандер-К". Первый использует квазибаллистическую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М723, изготовленную с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Она способна активно маневрировать на всех участках траектории, что делает ее неуязвимой для системы ПВО/ПРО США THAAD, разработанной для противодействия еще советским Р-17, летящим по "честной" баллистике. От зенитно-ракетных комплексов Patriot ракету защищает высота полета в 50 километров, недостижимая для боеприпасов американской системы. Кроме того, 9М723 снаряжена комплексом активных помех, затрудняющих ее "захват" средствами слежения условного противника.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
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"Искандер-К", в свою очередь, действует по совершенно иному принципу. Его основными боеприпасами являются крылатые ракеты 9М728 (Р-500). Они идут к цели на высоте не более шести километров, опускаясь на конечном участке траектории всего до семи метров. По официальным данным, максимальная дальность ее полета — около 500 километров. Однако именно "Искандер-К" яростно критикуют американцы, утверждающие, что эта характеристика была занижена. По их мнению, крылатая ракета способна поражать цели и на больших расстояниях, а такое оружие наземного базирования попало под запрет после подписания Россией и США договора РСМД. Никаких доказательств, впрочем, Пентагон не предоставил.

Перспективная боеголовка

Восемнадцатого октября Минобороны России добавило американским военным и экспертам головной боли: начальник полигона "Капустин Яр" генерал-майор Олег Кислов сообщил об успешном завершении испытаний новой ракеты для ОТРК "Искандер". Что это за оружие и для какой именно модификации комплекса оно было разработано, Кислов не пояснил. Впрочем, глава оборонного комитета Совфеда экс-главком ВКС России Виктор Бондарев на следующий день подчеркнул, что эта ракета никак не нарушает договор РСМД. По его словам, новый образец пролетел "всего" 480 километров.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

По предположениям ряда СМИ, речь может идти о сухопутном варианте хорошо известных читателю крылатых ракет морского базирования "Калибр". Если эта информация подтвердится, "Искандер" получит боеприпас, максимальную дальность полета которого можно будет еще "докрутить". А значит, Россия при необходимости сможет быстро создать достойный ответ новым американским крылатым ракетам большой дальности и двойного назначения, о разработке которых Пентагон неоднократно заявлял. Но даже со "старыми" боеприпасами "Искандеры", базирующиеся в Калининградской области, не имеют в Восточной Европе конкурентов.

"ОТРК "Искандер" играют важную роль в парировании угроз, которые в том числе несет американская ПРО в Европе и развертывание дополнительных контингентов войск НАТО на территории стран Балтии и Польши, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Разнообразие боевых вариантов позволяет "Искандеру" успешно выполнять поставленные задачи по поражению объектов противника, что гарантирует стопроцентное уничтожение целей".

Что касается недавних испытаний перспективного боеприпаса для ОТРК, военный эксперт Виктор Мураховский считает, что речь идет о старой ракете в новом боевом оснащении. По его мнению, оно будет кассетным или проникающим. Кроме того, новая боеголовка сможет оснащаться самоприцеливающимися боевыми элементами.

Ответ США

Стоит отметить, что ближайшим аналогом "Искандеров" на Западе являются американские ОТРК ATACMS. Они были приняты на вооружение армией США в 1991 году. Американцы успешно использовали ее на Ближнем Востоке в ходе операций "Буря в пустыне" и "Иракская свобода". Всего по целям противника было запущено более 500 ракет этого типа. В качестве пусковых установок для ATACMS используются шасси реактивных систем залпового огня M-270 MLRS и HIMARS.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© Фото : Public domain
Самоходная пусковая установка ракетного комплекса "Искандер-М"
На сегодняшний день в арсенале американской армии имеются четыре варианта этой ракеты с разными головными частями и дальностью полета (от 140 до 300 километров). По данным Центра анализа стратегий и технологий, модификацию пройдут ранние версии ATACMS — Block 1 и Block 1A. В результате модернизации они получат новую головную часть — моноблочную осколочно-фугасную вместо кассетной, современную инерциально-спутниковую систему управления, обновленное электрооборудование, новые рулевые приводы и более мощный твердотопливный ракетный двигатель. По сути, это будет совершенно другая ракета, превосходящая предшественниц. Именно обновленные ATACMS станут основными конкурентами современным и перспективным "Искандерам" в ближайшем будущем.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамоходная пусковая установка ракетного комплекса "Искандер-М" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". 23 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самоходная пусковая установка ракетного комплекса "Искандер-М" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". 23 августа 2017
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