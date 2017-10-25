Коротченко допустил, что НАТО готовится к войне с Россией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Расширение группировки НАТО в Европе, в частности создание двух новых подразделений может говорить о том, что альянс готовится к полномасштабной войне, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
68.4%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.3%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"Всё это укладывается в ту политику, которую последние годы проводит альянс по сдерживанию и нацеливанию своих возможностей именно против России. Отрабатываются в ходе учений те или иные варианты боевых действий, применительно к конкретному театру военных действий, против России. Из этого должны делаться выводы, что НАТО готовится к полномасштабному военному конфликту. Будет этот конфликт или нет, это уже второй вопрос", — сказал РИА Новости Коротченко.
"Для наращивания группировки объединенных вооруженных сил НАТО в Европе за счет прибытия дополнительных существенных контингентов войск с территории США на европейский театр военных действий отрабатываются различные варианты перебазирования и обеспечения безопасности соответствующих транспортных коммуникаций", — добавил Коротченко.