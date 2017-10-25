Россия передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики

МАНИЛА, 25 окт — РИА Новости. Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики. Церемония передачи с участием министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте прошла в среду в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита на Филиппины министр обороны России провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и "СМОА плюс".
Всего корабли ТОФ совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.