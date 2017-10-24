У России и Кипра есть перспективы в сфере ВТС, отметил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. У России и Кипра есть перспективы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

"Есть перспективы и в области военно-технического сотрудничества", — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что традиционно приоритетное место в отношениях России и Кипра занимают культурно-гуманитарные контакты.

"Мы с господином президентом говорили о расширение этого взаимодействия", — сказал Путин.

Он отметил, что на Кипре всегда придавали большое значение изучению русского языка.

"Надеюсь, что наши друзья будут уделять и далее необходимое внимание интересу школьников, студентов к изучению русского языка на Кипре", — сказал Путин.