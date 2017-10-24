Эксперт: Россия потеснила США на оружейном рынке

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первый контракт на поставку российских вооружений Филиппинам, подписанный в ходе визита министра обороны Сергея Шойгу, стал политической победой Москвы и укрепил её позиции в регионе, заявили опрошенные во вторник РИА Новости военные эксперты.

Сегодня Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатомётов РПГ-7В и выстрелов к ним.

По мнению главного редактора журнала "Арсенал отечества" Виктора Мураховского, несмотря на незначительные в финансовом и количественном отношении объёмы поставок, начало военно-технического сотрудничества с Филиппинами является серьезным достижением, так как до сегодняшнего дня на оружейном рынке этой страны доминировал её главный военный союзник – США.

"Основной партнер Филиппин сфере ВТС – это, действительно, США, однако с приходом к власти (президента Родриго) Дутерте отношения Манилы и Вашингтона сильно расстроились. Естественно, наши поставки Филиппинам гранатометов и "стрелковки" являются чисто символическими в финансовом плане, но в то же время весьма знаменательны, так как мы впервые вышли на оружейный рынок этой страны", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что говорить о дальнейших перспективах ВТС трудно, так как их развитие очень сильно зависит от дальнейшей внешнеполитической линии Манилы.

"Надо понимать, что соглашение о военной поддержке, подписанный с Америкой ещё в 1950-е годы, не разорвано; как известно, Филиппины участвовали на стороне США в войнах во Вьетнаме и Корее. Данный документ, фактически, закрепляет за Манилой статус союзника Вашингтона, а ВТС — это не то направление, которое может существовать в отрыве от политической конъюнктуры", — пояснил Мураховский.

Проверенное оружие



В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что, подписав контракт на поставку РПГ-7В, Филиппины получат самое надежное оружие в своем сегменте, неоднократно проверенное в реальных боевых действиях.

"Что касается РПГ-7В — это проверенный в реальных боевых действиях гранатомет, с возможностью поражения широкой гаммы целей. Закупки Манилой российского оружия будут способствовать укреплению суверенитета и обороноспособности Филиппин", — сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что начало сотрудничества в сфере ВТС Москвы и Манилы дополнительно укрепит и без того прочные позиции РФ на азиатско-тихоокеанском рынке вооружений.

Перспективы новых поставок



Говоря о перспективах подписания новых оружейных контрактов с Филиппинами, Мураховский отметил, что Манила проявляет интерес к широкому спектру ракетных комплексов и морской техники, однако крупные контракты в ближайшее время вряд ли будут ей по карману.

"Скорее всего, интерес будет проявляться к противотанковым ракетным комплексам, а также переносным зенитным ракетным комплексам типа "Корнет-ЭМ" и "Игла". С военно-морским флотом всё сложнее, так как эта техника более дорогостоящая. Вероятно, тут наше сотрудничество может ограничиться поставками катеров и малыми ракетными кораблями", — сказал собеседник агентства.

Эксперт также не исключил возможности закупок Филиппинами "морских" боевых машин пехоты БМП-3Ф, успешный опыт эксплуатации которых индонезийской армией сегодня изучается военными специалистами из других стран АТР, а также вертолетов на платформе Ми-8/17.

Остался только Бруней



До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков. Как сообщалось, данная военная техника должна была прибыть на Филиппины 22 октября.

В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.