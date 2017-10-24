Эксперт: Россия потеснила США на оружейном рынке

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первый контракт на поставку российских вооружений Филиппинам, подписанный в ходе визита министра обороны Сергея Шойгу, стал политической победой Москвы и укрепил её позиции в регионе, заявили опрошенные во вторник РИА Новости военные эксперты.
Сегодня Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатомётов РПГ-7В и выстрелов к ним.
По мнению главного редактора журнала "Арсенал отечества" Виктора Мураховского, несмотря на незначительные в финансовом и количественном отношении объёмы поставок, начало военно-технического сотрудничества с Филиппинами является серьезным достижением, так как до сегодняшнего дня на оружейном рынке этой страны доминировал её главный военный союзник – США.
"Основной партнер Филиппин сфере ВТС – это, действительно, США, однако с приходом к власти (президента Родриго) Дутерте отношения Манилы и Вашингтона сильно расстроились. Естественно, наши поставки Филиппинам гранатометов и "стрелковки" являются чисто символическими в финансовом плане, но в то же время весьма знаменательны, так как мы впервые вышли на оружейный рынок этой страны", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что говорить о дальнейших перспективах ВТС трудно, так как их развитие очень сильно зависит от дальнейшей внешнеполитической линии Манилы.
"Надо понимать, что соглашение о военной поддержке, подписанный с Америкой ещё в 1950-е годы, не разорвано; как известно, Филиппины участвовали на стороне США в войнах во Вьетнаме и Корее. Данный документ, фактически, закрепляет за Манилой статус союзника Вашингтона, а ВТС — это не то направление, которое может существовать в отрыве от политической конъюнктуры", — пояснил Мураховский.
Проверенное оружие
В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что, подписав контракт на поставку РПГ-7В, Филиппины получат самое надежное оружие в своем сегменте, неоднократно проверенное в реальных боевых действиях.
"Что касается РПГ-7В — это проверенный в реальных боевых действиях гранатомет, с возможностью поражения широкой гаммы целей. Закупки Манилой российского оружия будут способствовать укреплению суверенитета и обороноспособности Филиппин", — сказал он.
Эксперт также выразил мнение, что начало сотрудничества в сфере ВТС Москвы и Манилы дополнительно укрепит и без того прочные позиции РФ на азиатско-тихоокеанском рынке вооружений.
Перспективы новых поставок
Говоря о перспективах подписания новых оружейных контрактов с Филиппинами, Мураховский отметил, что Манила проявляет интерес к широкому спектру ракетных комплексов и морской техники, однако крупные контракты в ближайшее время вряд ли будут ей по карману.
"Скорее всего, интерес будет проявляться к противотанковым ракетным комплексам, а также переносным зенитным ракетным комплексам типа "Корнет-ЭМ" и "Игла". С военно-морским флотом всё сложнее, так как эта техника более дорогостоящая. Вероятно, тут наше сотрудничество может ограничиться поставками катеров и малыми ракетными кораблями", — сказал собеседник агентства.
Эксперт также не исключил возможности закупок Филиппинами "морских" боевых машин пехоты БМП-3Ф, успешный опыт эксплуатации которых индонезийской армией сегодня изучается военными специалистами из других стран АТР, а также вертолетов на платформе Ми-8/17.
Остался только Бруней
До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.
Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков. Как сообщалось, данная военная техника должна была прибыть на Филиппины 22 октября.
В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.
Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском. По плану, серийное производство ПАК ФА начнется в 2017 году.
Гранатомет РПГ-7 (индекс ГРАУ — 6Г1) — многоразовый ручной противотанковый гранатомёт для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами, разработки ГСКБ-47 (ныне ГНПП "Базальт"). Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника, может быть использован для уничтожения живой силы противника в укрытиях. Основными преимуществами РПГ-7 являются: дешевизна производства, простота применения, отличная бронепробиваемость и возможность применения новых гранат, отсутствие отдачи при выстреле.
Ми-8 — средний многоцелевой вертолёт, который применяется для пассажирских и грузовых перевозок. Военный вариант Ми-8Т имеет пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины. Ми-8 называют "рабочей лошадкой", "солдатской машиной". В истории мирового вертолетостроения по общему числу выпущенных машин — свыше 12 тысяч - вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса.
Т-14 - первый в мире танк на базе универсальной платформы, с бронекапсулой для экипажа, АФАР (Активная фазированная антенная решетка) радаром и комплексом активной защиты, способным перехватывать любые противотанковые боеприпасы. Широкой публике был представлен на параде Победы в 2015 году, вместе с другими изделиями на базе платформы "Армата".
Су-35 - российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++, удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к самолётам 5-го поколения.
"Тополь-M" - советский/российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ. Предельная дальность — 11 000 км. Несет один термоядерный боевой блок мощностью 550 кт. В течение ближайшего десятилетия "Тополь-М" может стать основой вооружения Ракетных войск стратегического назначения.
С-300 — семейство зенитных ракетных систем, способных поражать цели на различных высотах, дальность — до 300 км. Первая многоканальная система, способная сопровождать до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет. Одна из основных особенностей — мобильность. Время развертывания комплекса и перевода из походного положения в боевое составляет 5 минут.
Ка-52 ("Аллигатор") — всепогодный круглосуточный боевой вертолет нового поколения. Он предназначен для уничтожения наземных целей, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). По уровню бронирования кабины экипажа Ка-52 не имеет аналогов в мире. Вертолет Ка-52 имеет вооружение, состоящее из 12 сверхзвуковых ПТУР "Вихрь", унифицированные контейнеры с пулеметным и пушечным вооружением, 80 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм, ракеты класса "воздух-воздух", 30-мм пушкой 2А42 с боезапасом в 500 патронов.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс конструктивно представлял собой железнодорожный состав из двух-трех тепловозов и специальных вагонов, которые внешне были похожи на пассажирские и рефрижераторные. В вагонах размещались транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) с межконтинентальными баллистическими ракетами, пункты управления пуском, технологические и технические системы, средства охраны, личный состав и системы жизнеобеспечения. В настоящее время все комплексы полностью выведены из состава ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Последний поезд БЖРК Костромской ракетной дивизии был снят с боевого дежурства 12 августа 2005.
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Первый тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ТРПКСН) проекта 941 "Акула" был заложен на предприятии "Севмаш" в июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Основное вооружение — ракетный комплекс Д-19 с 20-ю трёхступенчатыми твердотопливными баллистическими ракетами Р-39 "Вариант". Боевая дальность ракет — 8300 км, боевая часть — разделяющаяся: 10 боеголовок с индивидуальным наведением по 100 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая. Запуск возможен как из надводного, так и из подводного положений на глубинах до 55 м. Кроме стратегического вооружения на лодке установлено 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и восемь комплектов ПЗРК "Игла-1".
"Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования был создан в 1994 году. Особенность комплекса "Панцирь-С1" состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 0 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности. Два независимых средства наведения — радар и оптико-электронная система позволяют осуществлять захват четырёх целей одновременно. Максимальная скорость захвата равна 10 целей в минуту.