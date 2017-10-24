Россия и Филиппины подписали первый контракт на поставку оружия

КЛАРК (остров Лусон, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Россия и Филиппины во вторник подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним.

Документ завизировали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу в Кларке, где проходит совещание министров обороны стран АСЕАН.

Детали соглашения не разглашаются.

До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране 5 тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков. Как сообщалось, данная военная техника должна была прибыть на Филиппины 22 октября.

В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

Замминистра обороны Филиппин Раймундо Элефанте заявлял РИА Новости, что Манила планирует до конца года приобрести у России партию стрелкового вооружения, и власти страны уже нашли средства в бюджете на данный контракт.