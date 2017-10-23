Корветы ВМФ России прошли через Ла-Манш

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Корветы "Бойкий" и "Сообразительный" Балтийского флота России в ходе дальнего похода прошли проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщил журналистам в понедельник представитель флота Роман Мартов.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач корабли отряда в Северной Атлантике осуществили пополнение запасов топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого был задействован морской танкер "Кола", находящийся в составе отряда", — отметил он.

Во время похода корабли отряда провели совместное маневрирование и обнаружили в районах Атлантики подлодки "противника" в рамках учений на ходу.

Корабли покинули Военную гавань Балтийска 14 октября и взяли курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия ВМФ РФ в Мировом океане.