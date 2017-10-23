Комплексы "Бастион" нанесли удары по "противнику" на учениях в Крыму

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесли удары по "противнику" в Крыму в рамках учений, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

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"Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" в полевых условиях отработали действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника из неподготовленных позиционных районов", — сказал он.

Экипажи сдали нормативы по подготовке и проведению марша в неизвестный позиционный район, привели комплексы к бою, подготовили к стрельбе, сменили огневые позиции, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

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