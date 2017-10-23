Комплексы "Бастион" нанесли удары по "противнику" на учениях в Крыму

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесли удары по "противнику" в Крыму в рамках учений, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
68.4%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.3%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Экипажи сдали нормативы по подготовке и проведению марша в неизвестный позиционный район, привели комплексы к бою, подготовили к стрельбе, сменили огневые позиции, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>