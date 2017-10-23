В России за год заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн руб

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за год в России заморожены активы предполагаемых террористов на порядка 6 миллионов рублей.

"Хотелось бы несколько слов сказать и о противодействии финансированию терроризма. Это очень актуальная тема. Действительно, мы нашли своё место в решении этого вопроса. Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка 6 миллионов рублей", — сказал он.

"С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошёлся в 150 тысяч рублей, то шесть миллионов – это очень большая (сумма), а если теракты, (как) в Париже, с ножом или топором, которые практически ничего не стоят… Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия", — добавил Чиханчин.