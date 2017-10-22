Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

МОСКВА. 22 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Размашистая надпись "За наших!" на чугунном боку бомбы, заготовленной для сирийских боевиков, короткий взмах сигнальщика — и 130-тонная "тушка" под свист турбин мягко выруливает на взлет. Что-то похожее уже было. Полевой аэродром 1945-го, фронтовые бомбардировщики Ту-2 и надписи "По Берлину!" на подвешенных под крылья "фугасках". Старейшему в России ОКБ имени Андрея Туполева в воскресенье исполняется 95 лет. В его стенах разработаны десятки типов военных и гражданских летательных аппаратов, многие из которых стали мировыми легендами. РИА Новости публикует подборку самых лучших ударных самолетов выдающегося авиаконструктора.

Пикирующий фаворит

Фронтовой бомбардировщик Ту-2 Андрей Туполев проектировал в знаменитых "шарашках" НКВД, первый полет он совершил в 1941-м, уже после начала Великой Отечественной войны. И хотя внешне двухмоторная машина здорово смахивала на Пе-2, стоявший тогда на вооружении, она превосходила его по мощности, скорости и другим параметрам. По дальности действия Пе-2 уступал "тушке" почти в два раза, по бомбовой нагрузке — в три.

Летчикам туполевский самолет понравился гораздо больше, чем Пе-2. Они отмечали, что "тушка" легче пилотируется и может вернуться на базу при отказе одного из двигателей. Благодаря мощному оборонительному вооружению, хорошей бронезащите и надежной конструкции экипажи чувствовали себя уверенней. И хотя немецкие "мессершмиты" и "фокке-вульфы" открыли на Ту-2 настоящую охоту, бомбардировщики часто летали без истребительного прикрытия, оставаясь для врага трудной добычей.

Из-за сложностей военного времени массово машину начали поставлять в войска только с начала 1944-го, она производилась до 1952-го и после войны почти полностью заменила списанные Пе-2. "Туполевы" участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин, перебрасывались на Дальний Восток и применялись в войне с японцами, поставлялись на экспорт в Китай и Европу. Интересно, что китайские ВВС эксплуатировали этот самолет вплоть до начала 1980-х годов.

Всего было изготовлено около трех тысяч бомбардировщиков. На редкость удачная поршневая машина дослужилась до появления первого поколения своих реактивных потомков, пришедших ей на смену. По оценкам специалистов, уникальные летно-технические характеристики, простота производства и высокая боевая живучесть позволяют считать Ту-2 лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. За разработку этого самолета Андрею Туполеву было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы.

Первый реактивный дальний

Бомбардировщик Ту-16 пришел на смену "срисованному" с американских "суперкрепостей" поршневому Ту-4 и открыл в СССР эру дальних боевых турбореактивных машин. В части ВВС самолеты начали поступать 1954-м году. Ту-16 получился настолько удачным, что как минимум пару десятков лет определял облик новых машин ОКБ Туполева.

В машине применили множество революционных на тот момент конструктивных решений: бомбовый отсек разместили у центра масс, для экипажа предусмотрели две гермокабины с катапультными креслами, установили мощнейшее оборонительное стрелково-пушечное вооружение и оригинальное шасси с двумя четырехколесными поворотными тележками. Благодаря такой схеме самолет мог садиться не только на бетонные, но и на грунтовые и снежные аэродромы.

Три завода за десять лет построили более 1500 машин в версиях бомбардировщика, ракетоносца, торпедоносца-бомбардировщика, разведчика, самолета радиоэлектронного противодействия. Всего было создано более 50 модификаций. Родившись на заре ядерной программы СССР, Ту-16 стал главным "испытателем" новейшего оружия. Именно с этого самолета сбрасывали первую советскую термоядерную бомбу РДС-37Д в 1955-м.

Легендарная "тушка" поставлялась не только в советские ВВС и ВМФ, но и за рубеж, в том числе Индонезии, Ираку и Египту. Бомбардировщик — "ветеран" целого ряда вооруженных конфликтов по всему миру. Ту-16 можно было увидеть в небе во время Шестидневной войны между Египтом и Израилем в 1967-м, Арабо-израильской войны 1973-го, Ирано-иракской войны. В Афганистане "ту шестнадцатые" сбрасывали сверхмощные девятитонные бомбы для уничтожения укрепленных пещер моджахедов. Их чудовищные взрывы сносили скалы и вызывали лавины, хоронившие моджахедов заживо.

Медвежья сила

Легендарный "стратег" Ту-95 (по кодификации НАТО "Медведь") был создан еще в первой половине 1950-х и до появления первых межконтинентальных баллистических ракет вместе с самолетами Мясищева оставался главным сдерживающим фактором в ядерном противостоянии с США.

На базе "девяносто пятого" построили множество машин разного назначения. Это бомбардировщики, ракетоносцы, самолеты разведки и целеуказания для ВМФ, стратегические разведчики. Созданный в конце 60-х самолет противолодочной обороны Ту-142 до сих пор стоит на вооружении ВМФ.

Интересно, что именно на основе этого "охотника за подлодками" был разработан стратегический носитель крылатых ракет большой дальности Ту-95МС, который сегодня вместе с Ту-160 составляет авиационный форпост сил ядерного сдерживания России. Во время операции в Сирии "медведи" наносили удары по позициями боевиков новейшими стратегическими ракетами Х-101. Всего до 1990-х советская промышленность построила около 400 самолетов типа Ту-95 и Ту-142.

Ту-95МС считается одним из самых быстрых турбовинтовых самолетов в мире и по малозаметности переигрывает Ту-160: выхлоп двигателей "Медведя", в отличие от реактивных струй, плохо различим со спутников-шпионов.

Наперегонки со звуком

К концу 1950-х заслуженный Ту-16 на посту сменил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, самим фактом своего появления "разорвавший" шаблоны мирового авиастроения. Необычным в нем было почти все — расположение двигателей, крыло большой стреловидности, "ужатая" компоновка систем и оборудования.

"До ума" самолет доводили долго и трудно, но именно благодаря ему летчики Дальней авиации и ВМФ СССР получили возможность летать в полтора раза быстрее скорости звука. За годы серийного производства на авиабазы отправились 300 машин в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика-бомбардировщика, самолета РЭП и учебно-тренировочного самолета.

Ту-22 много раз модернизировали, "научили" дозаправляться топливом в полете, оборудовали мощными и надежными двигателями, постоянно совершенствовали авионику. Эти бомбардировщики служили в ВВС Ливии и Ирака, участвовали в конфликтах и проявили себя как надежные и неприхотливые бойцы. Самолет применялся в Афганистане вместе с бомбардировщиками предыдущего поколения Ту-16 и своим "сменщиком" Ту-22М.

Убийца авианосцев

Разработанный в конце 1960-х дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М (по кодификации НАТО "Бэкфайр") унаследовал от своего предшественника Ту-22 цифры в названии и… почти ничего больше. После пяти лет доработок самолет в варианте Ту-22М2 был принят на вооружение ВВС, а еще через пять лет советские военные аэродромы начали получать модернизированные Ту-22МЗ.

Сверхзвуковой многорежимный ударный комплекс вобрал в себя все научно-технические достижения в самолетостроении и первым из своих собратьев научился "поджимать крылья". Изменяемая стреловидность и мощные экономичные двухконтурные двигатели подарили ракетоносцу фантастические возможности, сделав его грозой корабельных группировок вероятного противника.

Машина при максимальной загрузке несет 24 тонны боеприпасов, разгоняется до 2300 км/ч и может действовать на удалении в тысячи километров от аэродрома. Эти самолеты вооружают управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М различных модификаций, способными поражать морские и наземные цели на дальностях до 480 километров.

Кроме того, "Бэкфайр" может нести свободнопадающие бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15. Они разгоняются до пяти Махов и позволяют на дистанции до 300 километров уничтожать авиабазы, радары, командные пункты и военные заводы противника.

Именно на Ту-22М за счет широкого применения электроники были впервые автоматизированы многие элементы работы экипажа, в том числе применение оружия и управление различными бортовыми системами. До конца 1990-х было собрано 500 самолетов этого типа. Дальние бомбардировщики воевали в Афганистане и Чечне, а в наши дни успешно применяются для бомбардировок позиций террористов в Сирии.

Модернизация Ту-22 продолжается: в версии М3М их боевая эффективность вырастет в десятки раз — самолет получит цифровую подсистему для повышения точности бомбометания, обновленную авионику, связь и сможет применять новейшие высокоточные ракеты Х-32 и Х-38.