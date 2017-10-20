Минобороны: РВСН к 2020 году полностью перейдут на цифровые технологии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2020 году полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Динамика поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации. В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ- и УКВ-диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи", — говорится в сообщении.

Кроме того, РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием: цифровыми радиорелейными станциями, автоматическими телефонными станциями телефонной связи, локально-вычислительными сетями закрытого сегмента передачи данных МО РФ.

"В рамках государственных контрактов оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, а также переоборудованы центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове", — отмечает департамент.