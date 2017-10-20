Иранские корабли ВМС прибыли с неофициальным визитом в Махачкалу

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Отряд боевых кораблей военно-морских сил Ирана в составе эскадренного миноносца "Дамаванд" и ракетного катера "Пейкан" прибыл с неофициальным визитом на Каспийскую флотилию ВМФ России, сообщила в пятницу пресс-служба российского Южного военного округа.

В 2017 году это второй дружественный визит иранских кораблей на Каспийскую флотилию, предыдущий состоялся в марте.

"В пункт базирования Каспийской флотилии- порт Махачкала с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил исламской республики Иран", — сказано в сообщении.

В Каспийском море иранский корабельный отряд в составе эсминца "Дамаванд" и ракетного катера "Пейкан" встретили и сопроводили до Махачкалы ракетный корабль "Татарстан" и ракетный катер "Ступиец". В пункте базирования Каспийской флотилии иранских моряков встретили официальные лица флотилии, администрации Дагестана и Махачкалы.

В ходе визита состоятся встречи командования иранского отряда с командованием Каспийской флотилии и руководством Дагестана. Экипажи иранских кораблей познакомятся с достопримечательностями и культурными объектами региона. Кроме того, российские и иранские моряки проведут взаимные визиты, в ходе которых гости посетят ракетный корабль "Дагестан", а российский экипаж оценит условия службы и отдыха на иранском эсминце "Дамаванд".

Помимо официальных мероприятий программой визита запланировано проведение спортивных мероприятий состязаний.