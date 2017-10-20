Иранские корабли ВМС прибыли с неофициальным визитом в Махачкалу

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Отряд боевых кораблей военно-морских сил Ирана в составе эскадренного миноносца "Дамаванд" и ракетного катера "Пейкан" прибыл с неофициальным визитом на Каспийскую флотилию ВМФ России, сообщила в пятницу пресс-служба российского Южного военного округа.
"В пункт базирования Каспийской флотилии- порт Махачкала с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил исламской республики Иран", — сказано в сообщении.
В Каспийском море иранский корабельный отряд в составе эсминца "Дамаванд" и ракетного катера "Пейкан" встретили и сопроводили до Махачкалы ракетный корабль "Татарстан" и ракетный катер "Ступиец". В пункте базирования Каспийской флотилии иранских моряков встретили официальные лица флотилии, администрации Дагестана и Махачкалы.
Помимо официальных мероприятий программой визита запланировано проведение спортивных мероприятий состязаний.