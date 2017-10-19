Под Астраханью расчеты С-300 выполнили боевые стрельбы по мишеням

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр по мишеням, имитирующим крылатые и баллистические ракеты, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

"Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300В противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующихся в Московской области, в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр провели боевые пуски", — говорится в сообщении.

Военнослужащие совершили марш общей протяженностью около тысячи километров и отработали маскировку позиций.

"Боевым расчетам предстояло поразить ракеты-мишени типа "Стриж" и "Бекас", имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе — низколетящие самолеты, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты", — отметил начальник пресс-службы.

Ранее был отработаны поиск, обнаружение и сопровождение мишеней, опознавание и классификация воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Всего в учении задействовано около 250 военнослужащих и более 100 единиц техники.