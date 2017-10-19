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Источник: УВЗ досрочно передаст Минобороны модернизированные танки Т-72Б3

14:0219.10.2017
(обновлено: 14:29 19.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 и военнослужащие во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округаТанки Т-72Б3 и военнослужащие во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минобороны России раньше запланированного срока получит танки Т-72Б3, модернизированные в рамках крупного контракта с Научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Модернизация основного боевого танка Т-72А до вида Т-72АМТ, представленная Киевским бронетанковым заводом
© Фото : державний концерн "Укроборонпром"
Эксперт назвал модернизацию Т-72 на Украине "незаконной и неэффективной"
"Можно сказать, что выполнение контракта завершено. Последняя партия танков Т-72Б3 будет передана в войска даже раньше, чем планировалось. Это произойдет уже в ближайший месяц", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ уже сообщали о получении НПК "Уралвагонзавод" госзаказа на модернизацию 150 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 на сумму более 2,5 миллиарда рублей, причем в каждый танк планировалось вложить по 17 миллионов рублей. Модернизированные танки поступают в войска партиями.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащие на танке Т-72Б3 во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади

Танк Армата на форуме Армия-2017. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны РФ
Конструктор рассказал об эксплуатации новейшего российского танка "Армата"
Т-72Б3 представляет собой улучшенную версию танка Т-72. Огонь ведется из 125-миллиметрового гладкоствольного орудия, благодаря его модернизации появилась возможность использовать новые бронебойные подкалиберные снаряды. Точность стрельбы — как с места, так и в движении — повышена, благодаря установленному на танке современному баллистическому вычислителю, усовершенствованному стабилизатору и автомату сопровождения цели.

Вычислитель позволяет в несколько раз сократить время производимых расчетов и сделать их более эффективными. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях и вне зависимости от времени суток.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на полигоне в Минской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области

Проведена работа и по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее. Танк Т-72Б3 получил всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность — как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Танк Т-72. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СМИ: британские военные на учениях "отражают атаку России" на танках Т-72
За счет дополнительной защиты танк способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. Так, одним из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом.

© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3 во время показа новейших образцов военной техники в рамках военного форума "Армия-2017" в Ростовской области. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк Т-72Б3 во время показа новейших образцов военной техники в рамках военного форума "Армия-2017" в Ростовской области. 22 августа 2017

 

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