Рябков назвал ДВЗЯИ безальтернативным документом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва рассматривает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как единственный почти универсальный, поддающийся эффективной проверке международный инструмент по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас тревожит и еще одно обстоятельство: складывается впечатление, что существующее положение дел вокруг ДВЗЯИ вполне устраивает отдельные страны… от добросовестно присоединившихся к договору государств требуют ускоренного ввода в строй национальных систем мониторинга, бесперебойной передачи информации в международный центр данных и так далее. На наш взгляд, все это чревато формированием своего рода параллельных дорожек внутри режима Договора с различными правилами движения по ним. При таком развитии событий шансы превращения ДВЗЯИ в подлинно универсальный международный механизм станут просто иллюзорными", — сказал Рябков на открытии первой международной конференции молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

"Этого нельзя допустить… рассматриваем ДВЗЯИ в качестве единственного почти универсального, поддающегося эффективной проверке международного инструмента по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может", — подчеркнул замглавы МИД РФ.