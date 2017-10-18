В выставке "ИНТЕРПОЛИТЕХ- 2017" участвуют четыре завода "Швабе"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Разработки в области оптического приборостроения демонстрирует холдинг "Швабе" на 21-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "ИНТЕРПОЛИТЕХ — 2017", которая проходит В Москве на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба холдинга, в выставке принимают участие четыре предприятия "Швабе" — Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ), Научно-исследовательский институт "Полюс" (НИИ "Полюс"), Новосибирский приборостроительный завод и "Швабе — Исследования".

"ИНТЕРПОЛИТЕХ" является одной из крупнейших экспозиционных площадок в области обеспечения государственной безопасности в России и странах СНГ. На выставке этого года мы продемонстрируем нашим партнерам и потенциальным заказчикам как востребованные на рынке военные и гражданские оптические и оптико-электронные разработки, так и перспективные изделия", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Пресс-служба "Швабе" напоминает, что в прошлом году в выставке приняли участие более 450 компаний из 11 стран мира. С изделиями российских и зарубежных производителей ознакомились свыше 20 тысяч человек.