В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. РВСН отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) – Кура (Камчатка)", сообщил журналистам в среду начальник полигона "Капустин Яр" генерал-майор Олег Кислов.

"Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы "Ясный — Кура", — сказал он, не уточнив, о каком именно комплексе идет речь.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на 2019-2020 годы планируется принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса.

Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году, новая ракета должна сменить комплекс "Воевода" ("Сатана").