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Безопасность

Прадед "Сатаны". Что дал СССР главный военный трофей Второй мировой

08:0018.10.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкРакета ФАУ-2Ракета ФАУ-2
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Четырнадцатиметровое стальное "веретено" с ревом выбрасывает струю бледно-желтого пламени, охватившего стартовый стол. По фюзеляжу пузатой ракеты пробегает дрожь, а в следующее мгновение она тяжело отрывается от земли и уходит в небо, плавно набирая скорость. Не проходит и 30 секунд, как факел превращается в светящуюся точку и скрывается из виду. Легендарный руководитель ОКБ-1 Сергей Королев и начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Василий Вознюк украдкой переводят дух: пуск прошел штатно. Ровно 70 лет назад, 14 октября 1947 года, СССР впервые испытал собственную баллистическую ракету дальнего действия (РДД), созданную на основе немецкой "Фау-2". Опыт, полученный советскими учеными и конструкторами, позволил в дальнейшем отправить человека в космос и создать мощный ракетно-ядерный щит, который и сегодня прикрывает Россию от любой военной угрозы. Об истории развития дальних баллистических ракет и особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.

Охота на "немца"

Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета
Советскую ракетную программу сильно подстегнули атомные бомбардировки японских городов 6 и 9 сентября 1945 года, проведенные США. Руководство СССР понимало, что может стать следующей целью для нового супероружия, поэтому параллельно с разработкой собственной ядерной программы плотно занималось созданием средств доставки боезарядов на территорию вероятного противника. К финалу Второй мировой войны единственными "летающими" баллистическими ракетами в мире были немецкие "Фау-2" (другое название — А-4). Ими Третий рейх наносил удары по столицам европейских стран — членов антигитлеровской коалиции. На тот момент оружие было сложным в производстве, неточным и по своим разрушительным свойствам уступало массовым налетам бомбардировщиков, которые в конце войны практиковали американцы. Но его перспективность была уже очевидна.

© Фото : Jan B.H.A. VervloedtРакета "Фау-2" выставленная на Гроенплац (Groenplaats) в Антверпене
© Фото : Jan B.H.A. Vervloedt
Ракета "Фау-2" выставленная на Гроенплац (Groenplaats) в Антверпене

Первыми в "Фау-2" мертвой хваткой вцепились американцы. Незадолго до капитуляции Германии войскам США сдались "отец" немецкой ракетной техники Вернер фон Браун и его ближайшие сподвижники. В будущем эти люди фактически создали американскую космическую программу. Кроме того, в зоне оккупации союзников оказался город Нордхаузен с огромным промышленным комплексом "Миттельверк", где и строилось "оружие возмездия" (Vergeltungswaffe — так ракету называл Гитлер). США отдали эти территории Советскому Союзу летом 1945 года в обмен на Западный Берлин, но к тому моменту их специалисты вывезли все готовые ракеты, техническую документацию, а напоследок основательно испортили производственное оборудование.

Учения войск ПВО на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане
СССР собирал "Фау-2" буквально по винтикам на всей территории, контролируемой советскими войсками. Спецгруппа "Выстрел" во главе с Сергеем Королевым развернула настоящую охоту на чертежи, фотографии оружия, компоненты конструкции и специалистов, работавших на "Миттельверке". Работа заняла не один месяц, но СССР все-таки удалось наскрести достаточно информации и материалов для строительства собственной ракеты. Ее сборка осуществлялась в Нордхаузене, а также на предприятии НИИ-88 в Подлипках, созданном 16 мая 1946 года на базе артиллерийского завода. Год спустя Совмин СССР распорядился начать обустройство полигона ракетной техники рядом с поселком Капустин Яр Астраханской области. К концу сентября тестовая площадка была полностью готова, а 14 октября на нее привезли первую партию ракет.

"Детские болезни"

РДД представляла собой жидкостную одноступенчатую ракету длиной 14,3 метра, диаметром 1,65 метра и весом в 12,7 тонн. Конструктивно она состояла из четырех сегментов: боевой части с тонной аммотола (взрывного "коктейля" из аммиачной селитры и тротила), отсека управления с аппаратурой и сжатым азотом для повышения давления в баке с топливом, самого топливного отсека с этиловым спиртом и сжиженным кислородом и хвостовой части с двигательной установкой. Суммарно в одной ракете было около 30 тысяч деталей. Конструкция этого оружия, по меркам середины прошлого века, была чрезвычайно продвинутой и сложной.

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© РИА Новости/Аврора . Сергей Разбаков, Михаил Чупрасов
От Р-1 до "Ярса" — редкие кадры запуска баллистических ракет

Первый пуск РДД успешно провели 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени. Ракета поднялась на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла поверхности Земли в 274 километрах от стартового стола с отклонением около 30 километров от цели. Точность была признана удовлетворительной — серийные немецкие "Фау" тоже были на редкость "косыми", что частично компенсировалось мощной боевой частью.

РВСН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Новосибирской области начались масштабные учения РВСН
Всего в октябре-ноябре 1947 года были запущены 11 ракет РДД, пять стартов завершились успешно. При расчетной дальности 250 километров ракеты преодолевали дистанцию в 260-275 километров при боковом отклонении до пяти километров. К натурным испытаниям первых РДД привлекались в ограниченном составе немецкие специалисты. Причинами аварий при летных испытаниях были отказы двигателей, системы управления, негерметичность топливных магистралей, неудачные конструктивные решения. Советский Союз учился на своих ошибках и постепенно совершенствовал конструкцию своего нового дальнобойного оружия. Прямым развитием "немецкой" РДД стали появившиеся в начале 1950-х годов полностью отечественные ракетные комплексы Р-1 и Р-2. А 21 июня 1956 года арсенал советских ракетчиков пополнился изделием Р-5М — первой баллистической ракетой СССР с ядерной боевой частью.

Дальний потомок

Самым "молодым" потомком РДД сегодня является перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" ("Сатана-2" — по классификации НАТО) разработки Государственного ракетного центра имени Макеева. Шахтный комплекс нового поколения находится в разработке и будет принят на вооружение не раньше 2020 года. Большинство характеристик нового носителя держится в секрете, однако то, что известно, позволяет судить, насколько огромный скачок совершило отечественное ракетостроение за 70 лет.

© Фото : Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»Ракета "Сармат"
© Фото : Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
Ракета "Сармат"

Дальность полета "Сармата" составляет 12-15 тысяч километров, что позволяет РВСН достать до любой цели в Западном полушарии. В отличие от предыдущего отечественного тяжеловеса — ракеты Р-36М "Воевода" (он же — первый "Сатана"), РС-28 несет меньшую боевую нагрузку: пять тонн против девяти. Однако "Сармат" значительно превосходит своих предшественников в способности прорыва систем противоракетной обороны противника. Он будет нести около 10 боеголовок индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждая. К целям боеголовки будут подлетать на гиперзвуковой скорости. Перехватить боевые части будет непросто: в зависимости от ситуации они смогут маневрировать как крылатые или гиперзвуковые ракеты.

"Сармат" имеет такой запас мощности, что сможет летать через Северный и Южный полюсы, преодолевая любую ПРО, — ранее сообщал журналистам замминистра обороны Юрий Борисов. — Это очень серьезное оружие, и его побаиваются. Работы по созданию "Сармата" идут по графику, летные испытания новой ракеты намечены до конца 2017 года".

По данным ряда СМИ, первые ракеты были доставлены на космодром Плесецк еще в сентябре. А это значит, что испытания могут начаться в самое ближайшее время.

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