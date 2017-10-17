МВД и Росгвардия могут получить "умные" браслеты "Стрелец-Часовой"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. МВД и Росгвардия могут получить на вооружение "умные" браслеты "Стрелец-Часовой" с сигнализацией и геолокацией, которые помогут сотрудникам в экстренной ситуации, сообщил журналистам на выставке "Интерполитех" представитель компании-разработчика Константин Чухнов.

"У МВД и Росгвардии есть заинтересованность и, возможно, в ближайшее время, если будет финансирование, то появится данная разработка на вооружении", — сказал он.

Он рассказал о принципе работы устройства: оно состоит из основной стойки и сети ретрансляторов. В каждом браслете находится встроенный чип, через который по системе ГЛОНАСС передаётся информация о географическом расположении его носителя.

"Например, дежурный выходит на пост, включает режим поиска спутника на местности и дальше видит отметку, где он находится (носитель браслета). Главный прибор получает информацию и отражает уже в программе. Какие-то ситуации — экстренные или нападение, либо пожар — полицейский может подать сигнал через браслет, и руководитель сразу видит, с какого места он пришёл", — рассказал Чухнов.