В МВД пожаловались на сокращения в "самых рабочих подразделениях"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров сообщил о сокращении самых рабочих подразделений в ведомстве, которые ведут борьбу с преступностью.

"Сокращают причем самые рабочие подразделения, которые занимаются борьбой с преступностью, не штабные никакие", — сказал Макаров на заседании СПЧ "Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму.

По его словам, процессы сокращения пришлись, в том числе, на ГУЭБиПК и подразделениям уголовного розыска.