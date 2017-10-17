В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" обречены на провал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Украина создает так называемый "москитный флот" для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ — то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение", — сказал Белик.

По его словам, во все времена флибустьеры были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали свою жизнь на виселице.

"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — отметил депутат.

О взятии этой тактики на вооружении ВМС Украины ранее сообщил телеканал ТСН. Ее суть заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и стрелять по ним. При этом военнослужащие ВМС Украины в сюжете открыто заявляли, что готовы захватить нефтяные вышки "Черноморнефтегаза".

По словам Белика, после подобных сюжетов командование Южного военного округа сделает соответствующие выводы.