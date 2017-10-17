В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Планы Украины одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" обречены на провал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Украина создает так называемый "москитный флот" для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ — то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение", — сказал Белик.
"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — отметил депутат.
О взятии этой тактики на вооружении ВМС Украины ранее сообщил телеканал ТСН. Ее суть заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и стрелять по ним. При этом военнослужащие ВМС Украины в сюжете открыто заявляли, что готовы захватить нефтяные вышки "Черноморнефтегаза".
По словам Белика, после подобных сюжетов командование Южного военного округа сделает соответствующие выводы.