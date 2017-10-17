Российские зенитчики в Армении готовятся к стрельбам из ЗРК С-300В

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения дислоцированной в Армении российской военной базы Южного военного округа начали подготовку к боевым стрельбам из зенитно-ракетных комплексов С-300В на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщили во вторник в пресс-службе ЮВО.

"В преддверии начала учений с военнослужащими проведены занятия по отражению ударов средств воздушного нападения, прикрытию наиболее важных объектов и пунктов управления в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах, поражению скоростных малоразмерных целей на тренажерах. Кроме того, зенитчики выполняли нормативы по развертыванию комплексов и приведению их в готовность к применению", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение недели военнослужащие сдадут комплексные практические и теоретические зачеты и нормативы по специальной, технической подготовке для получения допуска к проведению дивизионных тактических учений и боевых стрельб из ЗРС С-300В.

"На тактических учениях зенитно-ракетные батареи С-300В выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим активные действия условного противника на больших и малых дальностях и высотах. Всего к учениям привлечено более 150 военнослужащих и более 50 единиц военной техники", — отмечается в сообщении.