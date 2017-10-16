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Безопасность

Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО

19:0416.10.2017
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкТанк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в ЛатвииТанк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Треск автоматов, окопы, броневики, более 3500 кадровых военных, резервистов и народных ополченцев со всей Прибалтики — Латвия вместе с "коллегами" из НАТО в понедельник начинает международные военные учения "Серебряная стрела — 2017". 

Военные учения войск НАТО в Литве. Архивное фото
© AFP 2017 / Petras Malukas
Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре
Эксперты уверены, что бесконечная череда маневров и наращивание военного присутствия НАТО у западных границ России — это уже не только политика, но и прибыльный бизнес, особенно для стран Прибалтики. О том, почему эксплуатировать "угрозу русского вторжения" стало не столько модно, сколько выгодно экономически, — в материале РИА Новости.

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве

Потешные маневры

Сами по себе учения "Серебряная стрела — 2017" (Silver Arrow 2017) ничем не примечательны. Ежегодные маневры НАТО проводятся с 2014-го и собирают под знаменами блока военных из 12 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. Если опустить официальные формулировки с прилагательным "масштабные" и оттолкнуться от реальной численности участников, то масштабом там и не пахнет.

Сергей Лавров. Ахивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО, заявил Лавров
"В России один мотострелковый полк по штату военного времени насчитывает 2400 человек, — отмечает главный редактор журнала "Воздушно-космический рубеж", военный эксперт Михаил Ходаренок. — То есть 3500 человек — это недотягивает даже до уровня бригады. Шума много, а оперативно-стратегическое значение стремительно приближается к нулю. При этом, как всегда, барабанная дробь, фанфары и прочий антураж".

© AFP 2017 / Raul MeeСолдаты НАТО в Эстонии
© AFP 2017 / Raul Mee
Солдаты НАТО в Эстонии

По его словам, как и у всех военных учений, которые проводятся в Прибалтике, у "Серебряной стрелы" ярко выраженная антироссийская направленность и политические мотивы, превалирующие над боевой подготовкой.

Танк. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army photo / Spc. Matthew J. DeVirgilio
В Польше повредили десять танков армии США при перевозке по железной дороге
Стоит отметить, что НАТО стало регулярно проводить учения по западному периметру России после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине, приведших к ухудшению отношений между Россией и Западом. Министр обороны России Сергей Шойгу не раз заявлял, что многие маневры блока носят "открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность". При этом в Москве всегда делали упор на то, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО.

"Они там занимаются не столько боевой подготовкой, сколько искусственным нагнетанием напряженности между Россией и НАТО. В структуре НАТО прибалтийские страны являются генераторами военно-политической шизофрении и истерии. Это товар, который сейчас продается и на котором можно отлично заработать", — заявил Ходаренок РИА Новости.

© AFP 2017 / Ilmars ZnotinsВоеннослужащие НАТО во время учений в Латвии
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии

"Русская угроза" на развес

"Товар" действительно идет неплохо. От приготовления гамбургеров для солдат США и до миллионных западных инвестиций в развитие портов и аэродромов — способов заработать на "русской угрозе" масса, поэтому прибалты поставили этот бизнес на поток.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО
Простая схема работает без сбоев: достаточно сделать испуганную мину и повыше поднять плакатик с изображением русского танка, как евро и доллары тут же маршируют в регион стройными рядами, побрякивая армейской амуницией. Словно по волшебству, ремонтируются шоссейные и железные дороги, обновляются аэродромы и морские порты стратегического значения.

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве

"Присутствие натовских и американских войск на территории Прибалтийских стран экономически выгодно их руководству, — отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Чтобы оправдывать размещение новых сил, постоянно поддерживается военный градус напряженности. Это довольно крупный бизнес, так как дислокация такого количества войск требует серьезных финансовых вливаний. Деньги выделяются на поддержание имеющейся и развертывание новой инфраструктуры — это аэродромы, дорожная сеть, морские порты. По многим оценкам, порт Клайпеда вскоре может превратиться в крупную военно-морскую базу НАТО".

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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"Русские войска уже рядом", или Как Польша опять пытается быть державой
Военный эксперт уверен, что если Польша в финансовом смысле более независима, то в странах Прибалтики этот вопрос стоит очень остро и является едва ли не определяющим. Постоянное присутствие иностранных войск и регулярное проведение учений приносит в казну этих государств немалые деньги. Кроме того, в обеспечении зарубежной "военщины" участвует средний и малый бизнес, который тоже зарабатывает свою копейку. Прикрывается это все риторикой "русские идут!".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

Напомним: сейчас в Польше и странах Прибалтики на ротационной основе находится несколько соединений НАТО, в том числе вторая бронетанковая бригада США, на вооружении у которой сотня танков M1A1 Abrams, полторы сотни БМП Bradley, 50 самоходных гаубиц M109 Paladin и минометов плюс 80 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Численность личного состава — более трех тысяч человек. Для сравнения: штатная численность всех Вооруженных сил той же Латвии составляет около 5000 человек.

© РИА Новости / Денис АслановПерейти в фотобанкВо время учений Грузия &mdash; НАТО "Достойный партнер - 2017" на полигоне Вазиани в Грузии
© РИА Новости / Денис Асланов
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Во время учений Грузия — НАТО "Достойный партнер - 2017" на полигоне Вазиани в Грузии
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