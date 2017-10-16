Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Треск автоматов, окопы, броневики, более 3500 кадровых военных, резервистов и народных ополченцев со всей Прибалтики — Латвия вместе с "коллегами" из НАТО в понедельник начинает международные военные учения "Серебряная стрела — 2017".
Потешные маневры
Сами по себе учения "Серебряная стрела — 2017" (Silver Arrow 2017) ничем не примечательны. Ежегодные маневры НАТО проводятся с 2014-го и собирают под знаменами блока военных из 12 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Албании, Италии, Великобритании, Польши, Словении, Испании, Германии, США и Канады. Если опустить официальные формулировки с прилагательным "масштабные" и оттолкнуться от реальной численности участников, то масштабом там и не пахнет.
По его словам, как и у всех военных учений, которые проводятся в Прибалтике, у "Серебряной стрелы" ярко выраженная антироссийская направленность и политические мотивы, превалирующие над боевой подготовкой.
"Они там занимаются не столько боевой подготовкой, сколько искусственным нагнетанием напряженности между Россией и НАТО. В структуре НАТО прибалтийские страны являются генераторами военно-политической шизофрении и истерии. Это товар, который сейчас продается и на котором можно отлично заработать", — заявил Ходаренок РИА Новости.
"Русская угроза" на развес
"Товар" действительно идет неплохо. От приготовления гамбургеров для солдат США и до миллионных западных инвестиций в развитие портов и аэродромов — способов заработать на "русской угрозе" масса, поэтому прибалты поставили этот бизнес на поток.
"Присутствие натовских и американских войск на территории Прибалтийских стран экономически выгодно их руководству, — отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Чтобы оправдывать размещение новых сил, постоянно поддерживается военный градус напряженности. Это довольно крупный бизнес, так как дислокация такого количества войск требует серьезных финансовых вливаний. Деньги выделяются на поддержание имеющейся и развертывание новой инфраструктуры — это аэродромы, дорожная сеть, морские порты. По многим оценкам, порт Клайпеда вскоре может превратиться в крупную военно-морскую базу НАТО".
Напомним: сейчас в Польше и странах Прибалтики на ротационной основе находится несколько соединений НАТО, в том числе вторая бронетанковая бригада США, на вооружении у которой сотня танков M1A1 Abrams, полторы сотни БМП Bradley, 50 самоходных гаубиц M109 Paladin и минометов плюс 80 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Численность личного состава — более трех тысяч человек. Для сравнения: штатная численность всех Вооруженных сил той же Латвии составляет около 5000 человек.