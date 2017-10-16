В Мурманск прибыл новый пограничный сторожевой корабль "Преданный"

МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Сторожевой корабль второго ранга проекта 22460 "Преданный" прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманск, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

Первый вице-губернатор региона Алексей Тюкавин поздравил пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району с получением нового корабля. "В эпоху глобального потепления, когда появляются все новые и новые районы добычи биоресурсов, когда активно развивается добыча углеводородов, новые возможности корабля пригодятся для того, чтобы обеспечить интересы России по защите нашей промышленной деятельности в Арктике", – отметил он.

"Преданный", построенный по проекту Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурге, представляет собой современный сторожевой корабль, в котором воплощены самые современные достижения отечественной науки и техники. Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, возложенных на береговую охрану – патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрану государственной границы и континентального шельфа, проведение аварийно-спасательных работ, а также для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы, корабль может применяться для борьбы с терроризмом и морским пиратством.