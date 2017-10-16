Бахрейн заинтересован в импорте российских бронеавтомобилей "Тигр"

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт – РИА Новости. Бахрейн заинтересовался российскими бронеавтомобилями "Тигр", заявил РИА Новости в понедельник на выставке вооружений BIDEC-2017 заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия-производителя ООО "Военно-Промышленная компания" ("ВПК") Денис Трифонов.
По словам Трифонова, "ВПК" приняла решение участвовать в первой бахрейнской выставке вооружений по специальному приглашению правительства этой страны. Собеседник агентства отметил, что сегодня Бахрейн является перспективным партнёром компании, обладая "хорошим бюджетом и большими планами по модернизации Вооружённых сил и внутренних войск".
ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".