Россия и Словакия договариваются о регулярных поставках "Тигров"

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт – РИА Новости. Словакия планирует закупать российские бронеавтомобили "Тигр" на регулярной основе, в настоящее время идут переговоры о поставке, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки вооружений BIDEC-2017 в Бахрейне заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности Военно-промышленной компании Денис Трифонов.

Ранее гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий заявлял РИА Новости, что Словакия приобрела один "Тигр" и проявляет интерес к новым поставкам. Таким образом, Словакия стала единственной страной НАТО, эксплуатирующей эту российскую машину.

"Со Словакией мы работаем, там есть, в том числе, и политические вопросы. В этом году мы туда поставок не планируем, но как раз в следующем году ждём, что вопрос с бюджетированием этого контракта решится. Речь идёт о регулярных поставках машин", — сказал Трифонов.

Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.

Военно-промышленная компания была основана в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".