Россия и Словакия договариваются о регулярных поставках "Тигров"

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт – РИА Новости. Словакия планирует закупать российские бронеавтомобили "Тигр" на регулярной основе, в настоящее время идут переговоры о поставке, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки вооружений BIDEC-2017 в Бахрейне заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности Военно-промышленной компании Денис Трифонов.
"Со Словакией мы работаем, там есть, в том числе, и политические вопросы. В этом году мы туда поставок не планируем, но как раз в следующем году ждём, что вопрос с бюджетированием этого контракта решится. Речь идёт о регулярных поставках машин", — сказал Трифонов.
Военно-промышленная компания была основана в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".