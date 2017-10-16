Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках вооружения

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт – РИА Новости. Россия по итогам переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом подписала ряд знаковых оружейных контрактов, заявил журналистам в понедельник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Ранее официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что РОЭ и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт о локализации производства автоматов АК-103, а также "достигли договоренностей на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ"" и других вооружений.

"Успешные переговоры на высшем уровне с королем Саудовской Аравии … привели к подписанию ряда знаковых для обеих стран контрактов", — сказал Гореславский, не уточняя деталей.

Как пояснял РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко, договоренность с Москвой о поставках вооружений – это политическое решение Эр-Рияда, который "при решении своих военно-политических задач теперь ориентируются не только на Вашингтон, но в значительной мере на Москву".

По словам Коротченко, на фоне успеха российской военной операции в Сирии страны региона стремятся выстраивать более тесные политические и военно-технические связи с Россией.

Первая межвидовая международная выставка вооружений Bahrain International Defense Exhibition & Conference (BIDEC) открылась в понедельник в столице Бахрейна Манаме. Сергей Гореславский возглавляет делегацию РОЭ.