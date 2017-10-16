В Приморье около двух тысяч военных принимают участие в учениях ВДВ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих и 400 единиц техники принимают участие в учениях ВДВ в Приморье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе начавшегося тактического учения ВДВ в Приморье Командование Воздушно-десантных войск определило менее трех суток Уссурийскому соединению ВДВ для подготовки подразделений к выполнению учебно-боевых задач на территории условного противника… в стартовавших тактических учениях принимает участие около двух тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командованию соединения за короткий промежуток времени необходимо будет оценить обстановку и принять решение о применении подразделений соединения в тылу условного противника. Штабы отдельного Уссурийского соединения анализируют приходящую оперативную и развединформацию и организовывают всестороннее управление. Подразделения ВДВ подготавливают боевую технику к оперативной переброске.

Согласно сообщению, на аэродром в районе Уссурийска для переброски подразделений и военной техники прибывают военно-транспортные самолеты Ил-76. Руководит учениями ВДВ замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Добавляется, что учения носят плановый характер и проходят во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.