В Приморье около двух тысяч военных принимают участие в учениях ВДВ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих и 400 единиц техники принимают участие в учениях ВДВ в Приморье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что командованию соединения за короткий промежуток времени необходимо будет оценить обстановку и принять решение о применении подразделений соединения в тылу условного противника. Штабы отдельного Уссурийского соединения анализируют приходящую оперативную и развединформацию и организовывают всестороннее управление. Подразделения ВДВ подготавливают боевую технику к оперативной переброске.
Согласно сообщению, на аэродром в районе Уссурийска для переброски подразделений и военной техники прибывают военно-транспортные самолеты Ил-76. Руководит учениями ВДВ замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
Добавляется, что учения носят плановый характер и проходят во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.