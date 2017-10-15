Центр психиатрии имени Сербского намерен провести обследование призывников

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Специалисты Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского обратятся в Минобороны, чтобы провести обследования призывников, сообщил в воскресенье глава центра, главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

"Обратимся в соответствующие ведомства Минобороны с предложением провести обследование для того, чтобы иметь реальную картину, что происходит с призывниками в течение двух лет", — сказал Кекелидзе в интервью программе "Поздняков" на НТВ, которая выйдет в эфир в ночь с понедельника на вторник.

Кекелидзе также отметил, что в настоящее время считается, что каждый четвертый-пятый в мире страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть.