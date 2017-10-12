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Безопасность

Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу

19:2812.10.2017
(обновлено: 19:29 12.10.2017)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в ЛитвеАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА. 12 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Лязг танковых траков, угар дизельного выхлопа и отрывистые выкрики приказов на английском — под аккомпанемент воплей Восточной Европы о "русской угрозе" учений "Запад-2017" США привезли еще больше танков в Польшу и Прибалтику. Сделано все хитро: туда переброшена вторая бронетанковая бригада, которая должна была сменить третью.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польша хочет разместить на своей территории две американские дивизии
Однако ротация вышла однобокой — из Польши и соседних стран вывезут только солдат третьей бригады, оставив все "железо". А это ни много ни мало — около сотни танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходки M109 Paladin и 144 БМП Bradley. С приездом второй бригады со своим комплектом техники этого добра там стало примерно в два раза больше. О том, как новый расклад повлияет на баланс сил в регионе, и могут ли американские танки представлять угрозу для России — в материале РИА Новости.

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкТанк M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Танк M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.

"Абрамсы" в рукаве

Мошенническую выходку с "размножением" танков в Польше и Прибалтике США эффектно прикрыли "Основополагающим актом НАТО-Россия", подписанным еще в 1997 году. В ответ на претензии Минобороны России американцы теперь вполне могут развести руками и удивленно заявить: "В чем дело, сэр? Договор не нарушен, личный состав меняем, а танки… ну что танки? Не возить же их туда-сюда. Без экипажей это мертвое железо, никакой угрозы. Будьте спокойны, сэр".

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Военное присутствие США у российских границ вызвано страхом, заявил Слуцкий
Однако российское оборонное ведомство такие отговорки со стороны Запада, очевидно, уже не воспримет. На Знаменке 19 считают, что в Польше и соседних странах "окопалась" тяжелая механизированная дивизия, которую можно за два часа укомплектовать личным составом с американской базы Рамштайн в Германии и двинуть в наступление.

© Flickr / The U.S. ArmyАмериканский танк M1A2 Abrams
© Flickr / The U.S. Army
Американский танк M1A2 Abrams

Похоже, так оно и есть: американцы взялись за старое и вернулись к своей излюбленной тактике, до блеска отполированной в годы холодной войны.

"Стратегия двойного базирования  отработана США еще в холодную войну, —  рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. — На ежегодных учениях REFORGER они учились  в считанные дни разворачивать войска в Западной Германии, где у них хранились комплекты техники. Людей доставляли авиацией.  Через две недели в порты Великобритании, Бельгии, Голландии и ФРГ прибывал второй эшелон — с континентальной части США морем перебрасывались соединения уже вместе с техникой".

В Минобороны не сомневаются, что прибалты и поляки умышленно подняли информационный вой об "угрозе", исходящей от российско-белорусских учений "Запад-2107" и "русском вторжении", которое "вот-вот начнется". Хотели тем самым прикрыть переброску танковой армады Пентагона. "Так кто же готовит агрессию?" — задается риторическим вопросом официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии США
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие армии США

Танков много не бывает

Напомним, третью бронетанковую бригаду США разместили в Польше в рамках операции "Атлантическая решимость". На вооружении мощного механизированного соединения стоят 87 основных боевых танков США M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни вспомогательных машин. Техника, конечно, не самая новая, но для наступательных операций вполне себе годная.

Последняя боевая бригада вооруженных сил США покидает территорию Ирака через Кувейт
© REUTERS / Department of Defense/Handout
Последняя боевая бригада США покинула Ирак
Прибывшая ей на смену вторая бронетанковая бригада развернулась в местечках Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань. Если исходить из штатного состава стандартных американских соединений, оснащена она примерно так же: сотня танков, полторы сотни БМП, 50 самоходных гаубиц и минометов плюс 80 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Численность личного состава — более трех тысяч человек.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

Как ранее писал журнал "Jane's Defence Weekly", комплект техники для стандартной бронетанковой бригады армии США был придуман в 2014-м и получил название European Activity Set (EAS). Особенность EAS в том, что он не складируется, а постоянно находится в развернутом состоянии и комплектуется военнослужащими, которые сменяются раз в шесть месяцев по ротации.

"Европа, мы вернулись"

Такие бригады задумывались американцами как ударные тактические ядра  для прорыва обороны противника и нанесения ему максимального урона. Они подвижны, обладают высокой живучестью и обычно в полном составе применяются на стратегических направлениях.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Пентагон призвал армию США быть готовой к военному разрешению проблемы КНДР
Вторая танковая бригада входит в состав старейшего соединения сухопутных войск США — первой пехотной дивизии (неофициальное название — "Большая красная единица"), которая была создана в 1917 году и в Первую мировую войну дралась на Западном фронте. Во Второй мировой войне солдаты дивизии изрядно потоптали ботинками Северную Африку и остров Сицилия, высаживались в Нормандии и штурмовали знаменитый пляж Омаха. Дивизия воевала во Франции, Германии и Бельгии, после Второй мировой войны ее перебрасывали во Вьетнам, Персидский залив, Ирак и Афганистан.

© РИА Новости / Александр Имедашвили, STFПерейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner

Впрочем, польский министр обороны Антоний Мацеревич, по-видимому, сомневается в огневой мощи  бригады, поскольку успел заявить о необходимости размещения в своей стране для "защиты от внешних угроз" не менее двух американских дивизий. Видимо, его совершенно не смущает тот факт, что Польша из суверенного государства понемногу превращается в "паркинг" для американской бронетехники.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБТР-82А во время учений в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БТР-82А во время учений в Калининградской области

Одиннадцатый армейский

По мнению бывшего главы комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатора Виктора Озерова, несмотря на усиление военного присутствия США в Польше и Прибалтике, западная группировка российских войск в укреплении пока не нуждается — ее более чем достаточно для минимизации и куда больших угроз.

Если разобраться, запад страны сегодня действительно неплохо прикрыт. В 2016-м в составе сухопутных войск Балтийского флота в Калининградской области сформировали 11-й армейский корпус, в который входят мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения.

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша. Архивное фото
© AFP 2017 / Natalia Dobryszycka
В Польше отрицают присутствие американской дивизии в стране
"Кроме того, там есть береговые войска Балтфлота и соединения морской пехоты, — рассказывает Мураховский. — В  Ленинградской области стоит общевойсковая армия, в Псковской области есть подразделения Воздушно-десантных войск. Там же, в Западном военном округе, расположена воздушная армия ВВС и ПВО.  Я не думаю, что командование будет наращивать численность группировки. Скорее есть смысл активно насыщать ее современными образцами вооружения и техники, в первую очередь разведывательными и ударными средствами".

© AFP 2017 / Jung Yeon-JeМорпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Морпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея

По словам эксперта, сейчас все признаки указывают на то, что США последовательно готовят инфраструктуру в странах Восточной Европы и Балтии для размещения там группировки войск численностью до 150 тысяч человек. Строятся и обновляются командные пункты, узлы связи, аэродромы, порты, железные и шоссейные дороги, склады вооружения и боеприпасов, выстраивается логистика.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчения морской пехоты
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Учения морской пехоты

 

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