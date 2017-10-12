Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу

МОСКВА. 12 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Лязг танковых траков, угар дизельного выхлопа и отрывистые выкрики приказов на английском — под аккомпанемент воплей Восточной Европы о "русской угрозе" учений "Запад-2017" США привезли еще больше танков в Польшу и Прибалтику. Сделано все хитро: туда переброшена вторая бронетанковая бригада, которая должна была сменить третью.
"Абрамсы" в рукаве
Мошенническую выходку с "размножением" танков в Польше и Прибалтике США эффектно прикрыли "Основополагающим актом НАТО-Россия", подписанным еще в 1997 году. В ответ на претензии Минобороны России американцы теперь вполне могут развести руками и удивленно заявить: "В чем дело, сэр? Договор не нарушен, личный состав меняем, а танки… ну что танки? Не возить же их туда-сюда. Без экипажей это мертвое железо, никакой угрозы. Будьте спокойны, сэр".
Похоже, так оно и есть: американцы взялись за старое и вернулись к своей излюбленной тактике, до блеска отполированной в годы холодной войны.
"Стратегия двойного базирования отработана США еще в холодную войну, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. — На ежегодных учениях REFORGER они учились в считанные дни разворачивать войска в Западной Германии, где у них хранились комплекты техники. Людей доставляли авиацией. Через две недели в порты Великобритании, Бельгии, Голландии и ФРГ прибывал второй эшелон — с континентальной части США морем перебрасывались соединения уже вместе с техникой".
В Минобороны не сомневаются, что прибалты и поляки умышленно подняли информационный вой об "угрозе", исходящей от российско-белорусских учений "Запад-2107" и "русском вторжении", которое "вот-вот начнется". Хотели тем самым прикрыть переброску танковой армады Пентагона. "Так кто же готовит агрессию?" — задается риторическим вопросом официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Танков много не бывает
Напомним, третью бронетанковую бригаду США разместили в Польше в рамках операции "Атлантическая решимость". На вооружении мощного механизированного соединения стоят 87 основных боевых танков США M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни вспомогательных машин. Техника, конечно, не самая новая, но для наступательных операций вполне себе годная.
Как ранее писал журнал "Jane's Defence Weekly", комплект техники для стандартной бронетанковой бригады армии США был придуман в 2014-м и получил название European Activity Set (EAS). Особенность EAS в том, что он не складируется, а постоянно находится в развернутом состоянии и комплектуется военнослужащими, которые сменяются раз в шесть месяцев по ротации.
"Европа, мы вернулись"
Такие бригады задумывались американцами как ударные тактические ядра для прорыва обороны противника и нанесения ему максимального урона. Они подвижны, обладают высокой живучестью и обычно в полном составе применяются на стратегических направлениях.
Впрочем, польский министр обороны Антоний Мацеревич, по-видимому, сомневается в огневой мощи бригады, поскольку успел заявить о необходимости размещения в своей стране для "защиты от внешних угроз" не менее двух американских дивизий. Видимо, его совершенно не смущает тот факт, что Польша из суверенного государства понемногу превращается в "паркинг" для американской бронетехники.
Одиннадцатый армейский
По мнению бывшего главы комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатора Виктора Озерова, несмотря на усиление военного присутствия США в Польше и Прибалтике, западная группировка российских войск в укреплении пока не нуждается — ее более чем достаточно для минимизации и куда больших угроз.
Если разобраться, запад страны сегодня действительно неплохо прикрыт. В 2016-м в составе сухопутных войск Балтийского флота в Калининградской области сформировали 11-й армейский корпус, в который входят мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения.
По словам эксперта, сейчас все признаки указывают на то, что США последовательно готовят инфраструктуру в странах Восточной Европы и Балтии для размещения там группировки войск численностью до 150 тысяч человек. Строятся и обновляются командные пункты, узлы связи, аэродромы, порты, железные и шоссейные дороги, склады вооружения и боеприпасов, выстраивается логистика.