МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Концерн "Калашников" запустил сервис онлайн-заказа оружия, теперь клиент может оформить заказ на сайте и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна, следует из сообщения компании.

"Концерн "Калашников" представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты", — отмечается в релизе.

Для оформления заказа достаточно заполнить простую форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа приходит на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.