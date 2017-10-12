МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил усиление группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде, в ответ на действия США в Прибалтике.
75.6%Зеркально наращивать войска на границе
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Отвечая на вопрос, могут ли быть такими мерами быть развёртывание дополнительных подразделений, Шаманов сказал: "Вполне возможно. Не только частей подразделений, но и средств поражения. Например, усиления группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде".
Минобороны РФ в четверг сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.