В ГД не исключили усиление группировки "Искандеров" в ответ на действия США

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил усиление группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде, в ответ на действия США в Прибалтике.

"Это создаёт предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определённый плацдарм. Мы не будем смотреть на это спустя рукава, мы будем принимать обязательно ответные меры", — сказал Шаманов журналистам.

Отвечая на вопрос, могут ли быть такими мерами быть развёртывание дополнительных подразделений, Шаманов сказал: "Вполне возможно. Не только частей подразделений, но и средств поражения. Например, усиления группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде".

Минобороны РФ в четверг сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.