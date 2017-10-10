"Взаимодействие-2017": авиация России и Армении отработала прикрытие войск

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 25 самолетов и вертолетов России и Армении в ходе совместных оперативно-стратегических учений коллективных сил оперативного реагирования государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2017" отработали на полигонах Баграмян и Алагяз прикрытие наземных войск и проведение учебных воздушных боев, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе проведения совместного учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" на полигонах Баграмян ВС Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы ВС РФ проведена совместная тренировка армейской, истребительной и штурмовой авиации российской авиабазы Эребуни и ВВС Армении", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "в тренировке воздушного боя и авиационного прикрытия войск задействовано более 25 самолетов и вертолетов Армении и России, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и транспортные вертолеты Ми-8МТ".

По информации пресс-службы ЮВО, в ходе практических действий звено истребителей Миг-29 отработало вопросы прикрытия наземных подразделений в ходе выполнения задач в горной местности и проведения учебных воздушных боев на различных высотах в дневное и ночное время.

Экипажи штурмовой и армейской авиации ВВС Армении и российского авиасоединения ЮВО нанесли условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям, обеспечив прикрытие подразделений КСОР ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, принимающих участие в учениях на полигонах Баграмян и Алагяз.

Совместные учения "Взаимодействие-2017", проходящие под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с 9 по 13 октября, являются логическим продолжением предыдущих мероприятий — тактико-специальных учений "Поиск-2017" и командно-штабной тренировки с командованием КСОР ОДКБ. Тема учений "Взаимодействие-2017": "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности". В общей сложности в тактических действиях на полигонах Алагяз и Баграмян будет задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.