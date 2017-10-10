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Безопасность

Торпеда Судного дня: зачем России подводное ядерное оружие

19:3010.10.2017
(обновлено: 19:31 10.10.2017)
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© Фото : public domainСултан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 мСултан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м
© Фото : public domain

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Исполинский, светящийся изнутри пароводяной купол взлетел в небо над бухтой губы Черная, на несколько секунд застыл и с грохотом осел в море, утянув за собой в пучину небольшой военный флот.

Атомная подводная лодка проекта 971 Щука-Б
© Фото : U.S. military
По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России
Во вторник исполнилось ровно 60 лет со дня испытаний первой советской ядерной торпеды Т-5. Выпущенный с подводной лодки С-144 боеприпас прошел десять километров и сдетонировал на 35-метровой глубине, уничтожив два эсминца, две субмарины и два тральщика. Мощность взрыва достигла десяти килотонн. О самых засекреченных отечественных ядерных торпедах и перспективах развития этого грозного оружия, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПогрузка торпед на катера Северного флота
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Погрузка торпед на катера Северного флота

Побережье под снос

Созданием ядерной торпеды в СССР озадачились почти сразу после испытаний первой атомной бомбы в 1949-м. Как основные средства доставки мощного ядерного боезаряда на территорию США в те годы рассматривались дальние бомбардировщики и ракеты, но первые были уязвимы для ПВО, а вторые находились на зачаточном уровне развития и надежностью не отличались.

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российская подлодка атаковала боевиков, напавших на военную полицию в Хаме
Подлодки — другое дело. Они отлично проявили себя во Второй мировой войне, могли скрытно подобраться к вражеским берегам и нанести мощный опустошительный удар по инфраструктуре и портам. Многие советские подводники на тот момент имели отличный опыт войны на море и идеально подходили для решения таких стратегических задач.

© AP Photo / Karel PrinslooТренировочная торпеда, выпущенная с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане
© AP Photo / Karel Prinsloo
Тренировочная торпеда, выпущенная с эсминца Arleigh Burke в рамках учений в Индийском океане

Пожалуй, самым амбициозным проектом в истории отечественного ВМФ стала гигантская торпеда Т-15 с атомным боевым отделением, которой занялись в начале 1950-х. Суперторпедой калибра 1550 мм, массой 40 тонн и длиной более 20 метров планировалось вооружить атомные субмарины проекта 627, спроектированные специально для нее. Удары предполагалось наносить по стратегическим береговым объектам США, таким как морские порты, базы и крупные прибрежные города.

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© РИА Новости
Первая советская водородная бомба — ядерный паритет двух сверхдержав

Работы по торпеде велись параллельно с испытаниями первой в мире водородной бомбы РДС-6, которую взорвали в августе 1952-го. Через два года утвердили технический проект атомной торпеды и ее носителя, впервые допустив к секретной информации моряков. Флот на всю эту историю отреагировал безрадостно — гигантский торпедный аппарат занимал пятую часть всей лодки и фактически превращал ее в "оружие одного выстрела". Кроме того, появились обоснованные вопросы к дальнобойности и скорости торпеды, которые оставляли желать лучшего.

Плутониевые "рыбки"

По этим и другим причинам в "железе" подводное оружие возмездия так и не сделали, переключившись на более скромную парогазовую 533-миллиметровую торпеду Т-5 с тактическим ядерным боезарядом РДС-9. Такой калибр для ВМФ был более привычен и позволял заряжать Т-5 в штатные аппараты субмарин.
В сентябре 1955-го на Новой Земле провели испытания боевого зарядного отделения Т-5. СССР впервые осуществил подводный ядерный взрыв. Заряд для торпеды опустили в воду с тральщика и подорвали на глубине 12 метров, при этом мощность составила около трех килотонн в тротиловом эквиваленте.

© Фото : public domainПодводный атомный взрыв Hardtack Umbrella: базисная волна накатывает на корабль
© Фото : public domain
Подводный атомный взрыв Hardtack Umbrella: базисная волна накатывает на корабль

Спустя два года, 10 октября 1957-го, снаряженной торпедой из кормового аппарата выстрелила подводная лодка проекта 613 С-144 под командованием капитана 1-го ранга Лазарева. Взрывом потопило четыре надводных корабля-мишени и две списанные подлодки. Испытания нового оружия признали успешными, и в 1958-м его передали в ВМФ.

Подводная лодка Дмитрий Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самая большая подлодка в мире "Дмитрий Донской" завершила морской поход
Т-5 стояла на вооружении до появления автономных специальных боевых зарядных отделений (АСБЗО), позволяющих при необходимости "упаковать" 20-килотонную термоядерную начинку в обычные серийные изделия. Первые стандартные 533-миллиметровые торпеды с АСБЗО начали поступать на флот уже в 1960 году.

Идея на 100 килотонн

Примечательно, что спустя несколько лет, после испытаний на Новой Земле знаменитой "Царь-бомбы" мощностью более 50 мегатонн в октябре 1961-го, идею создания сверхмощной термоядерной торпеды высказал академик Андрей Сахаров.

"После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить), то есть в военном смысле мы работали впустую, — позже писал Сахаров в своих воспоминаниях. — Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водопаровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника".

Академик предлагал создать сверхторпеду мощностью 100 мегатонн в прочном корпусе, способную прорываться сквозь минные поля и сети прибрежных заграждений.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкЯдерный взрыв
© РИА Новости / РИА Новости
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Ядерный взрыв

Статусная утечка

Тема сверхмощных ядерных торпед всколыхнула мировую общественность в конце 2015 года, когда на совещании в сочинской резиденции президента России Владимира Путина в объективы телекамер попал слайд с информацией о новом секретном оружии — комплексе "Статус-6". Скриншот с описанием этой системы был мгновенно растиражирован в десятках российских и зарубежных СМИ.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАтомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске

На слайде угадывались силуэты атомных подлодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", оборудованных стыковочными узлами на днище и способных нести глубоководные аппараты. В центре схемы была размещена огромная торпеда с невероятными характеристиками: дальность 10 тысяч километров, глубина погружения 1000 метров, максимальная скорость — до 100 узлов.

Американская подводная лодка USS Michigan. Архивное фото
© AP Photo / Jun Dumaguing
СМИ: американская АПЛ "Мичиган" к концу недели прибудет в Южную Корею
Из описания проекта следовало, что система предназначена для нанесения гарантированно неприемлемого ущерба противнику путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения на побережье, непригодных для жизнедеятельности человека в течение длительного времени. СМИ выдвигали предположения, что таких тотальных последствий можно добиться только одним способом — "грязным" взрывом так называемой кобальтовой бомбы.

В конце 2016 года издание Popular Mechanics со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о подтвердившемся факте испытаний "Статуса-6" и назвало это "очень плохой новостью". По данным американской разведки, суперторпеда была запущена с  подлодки специального назначения Б-90 "Саров".

© Public domain Выстрел противолодочной торпедой Mk.46 с борта эсминца УРО Preble (США)
© Public domain
Выстрел противолодочной торпедой Mk.46 с борта эсминца УРО Preble (США)

По мнению американцев, в случае глобального конфликта носитель способен доставить к побережью США термоядерный боезаряд мощностью до 100 мегатонн и вызывать цунами, которое смоет в океан всю прибрежную инфраструктуру вместе с авианосцами, оборонными заводами и целыми городами. О самом испытании и о том, на какой стадии программа "Статус-6" может находиться сегодня, информация в открытых источниках на данный момент отсутствует.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОткрытие Международного военно-морского салона (МВМС-2011)
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие Международного военно-морского салона (МВМС-2011)
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