Россия и Суринам готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия и южноамериканское государство Суринам готовятся подписать соглашение о военном сотрудничестве, а также договор о безвизовых поездках, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Подписан договор об основах отношений, близко к завершению соглашение о безвизовых поездках для граждан и, после того, как мы подпишем его с Суринамом, вся Южная Америка станет безвизовой для российских граждан… Соглашение о военном сотрудничестве тоже готово, и коллеги из министерства обороны готовы его подписать в ближайшее время", — сказал Щетинин, выступая на заседании комитета по международным делам в Госдуме.

Дипломат отметил, что Суринам в последние два года сделал "серьёзный рывок для развития отношений с Россией". В настоящее время, по его словам, развиваются проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Щетинин также сообщил, что "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров провёл краткую встречу со своей коллегой из Суринам Ялдыз Деборой Поллак-Бейгл.

"В конце октября мы примем ее с визитом здесь, в Москве", — добавил дипломат.