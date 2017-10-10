Десантники из РФ и Белоруссии "захватили аэродром" на учениях под Псковом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Около тысячи российских и белорусских десантников во время совместных тактических учений высадились на аэродром условного противника в Псковской области и затем выдвинулись в район предстоящих учебно-боевых действий, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Совместные российско-белорусские тактические учения проходят на площадке приземления полигона Кислово, а также на полигоне Струги-Красные и аэродроме Кресты в Псковской области с 9 по 11 октября в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран. В них задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

"В ходе российско-белорусских совместных учений передовой отряд в количестве 300 десантников псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и витебского соединения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии десантировался на незнакомую площадку приземления в Псковской области. При выполнении дальнейшей задачи совместными действиями витебские и псковские десантники уничтожили подходящие резервы условного противника и, захватив аэродром, обеспечили беспрепятственную высадку главных сил. В целом десантирование осуществляли около тысячи военнослужащих ВДВ России и ССО Белоруссии", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что десантирование выполнялось в сложных погодных условиях с высоты 800 метров. Выброска проводилась из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Российские десантники применяли парашютные системы Д-10, белорусские — Д-6 серии 4.

Десантники из Белоруссии, разгромив несколько отрядов "противника", захватили ключевые элементы полевого аэродрома, добавили в Минобороны РФ. Российские военные, атаковав условного неприятеля, захватили находящуюся поблизости от аэродрома базу снабжения. Во время расширения плацдарма десантники уничтожили диверсионные группы "противника". Выполнив задачу, десантники ССО ВС Белоруссии совершили марш к станции Владимирский Лагерь для проведения дальнейших маневренных действий. Подразделения ВДВ России, разведав ближайшие дороги, выдвинулись в направлении полигона Струги Красные.

В районе предстоящих учебно-боевых действий десантники должны будут отрезать пути к отходу условного противника, заманить его в ловушку, затем уничтожить артиллерийским огнем самоходных орудий ВДВ России 2С9 "Нона" и минометных подразделений ССО Белоруссии, уточнили в военном ведомстве.

Основные силы объединенной российско-белорусской группировки на учениях в Псковской области состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО ВС Белоруссии на бронетранспортерах БТР-80 и боевых машинах десанта БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки.