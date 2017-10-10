Памятник легендарному начальнику советской разведки Фитину открыли в Москве

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии памятника руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину в Москве. 10 октября 2017

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии памятника руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину в Москве. 10 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Памятник легендарному начальнику внешней разведки органов госбезопасности времен Второй мировой войны Павлу Фитину, под чьим руководством разведка добывала ценнейшую информацию стратегического характера, был открыт во вторник в Москве около здания пресс-бюро Службы внешней разведки РФ на Остоженке.

В торжественной церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. На открытие памятника приехали ветераны разведки, родственники и земляки Фитина из Уральского федерального округа.

Выступая на церемонии, Нарышкин признался, что недавно вспоминал свои впечатления от первого просмотра знаменитого советского телесериала о разведке "Семнадцать мгновений весны".

"Тогда, слушая закадровый голос Ефима Копеляна, читавшего текст шифротелеграммы Юстасу-Штирлицу, я задавался вопросом — а кто же такой этот Алекс, бывший в фильме начальником советской разведки?", — сказал Нарышкин.

Спустя годы стало известно, что под оперативным псевдонимом "Алекс" в фильме был показан именно Павел Фитин. Но в реальности начальник разведки работал под другим псевдонимом, сообщил Нарышкин. "Шифротелеграммы он скромно подписывал "Виктор", — сказал директор СВР.

"Имя Павла Фитина возвращается в нашу историю", — отметил Нарышкин.

Генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин (1907-1971) руководил внешней разведкой органов госбезопасности в 1939–1946 годах. Только с января по 21 июня 1941 года Фитин направил высшему руководству страны свыше ста разведывательных донесений. Из них следовало, что война стоит на пороге и необходимо предпринимать срочные меры по укреплению обороноспособности страны.

Непосредственно в годы войны Фитин сделал все, чтобы обеспечить руководство страны информацией о стратегических замыслах германского командования, сведениями о перспективах открытия "второго фронта" в Европе, документальными материалами о планах союзников СССР по антигитлеровской коалиции в послевоенный период. Возглавляемая Фитиным внешняя разведка внимательно отслеживала и регулярно информировала Кремль о проходивших в Швейцарии сепаратных переговорах американцев во главе с Аленом Даллесом с гитлеровцами.

Павел Фитин внес важный вклад в овладение Советским Союзом секретами ядерного оружия. К концу 1945 года от резидентур в Англии, США и других странах была получена необходимая документальная информация, позволившая Советскому Союзу в кратчайший срок создать собственное ядерное оружие и тем самым положить конец монополии США в этой области.