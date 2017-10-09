Краснодарское училище летчиков поступит звено новых самолетов Як-130

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Специалисты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ) приступили к приему четырех новых самолетов Як-130 на заводе-изготовителе, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Поставка новой авиационной техники в Воздушно-космические силы России выполняется в соответствии с гособоронзаказом-2017.

"Специалисты Краснодарского ВВАУЛ приступили к приему новой партии самолетов Як-130 на заводе-изготовителе. Представители инженерно-авиационной службы в течение недели выполнят комплекс работ по проверке работоспособности всех систем и механизмов авиационной техники в различных режимах на земле, а летный состав совершит контрольный облет самолетов, проверив все системы управления в воздухе", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "после проведения приемки техники на заводе четыре новых учебно-боевых самолета Як-130 будут перебазированы в Армавирскую учебную авиационную базу Краснодарского училища".

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

По летно-техническим и маневренным характеристикам Як-130 близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов четвертого и пятого поколений.

Краснодарское ВВАУЛ имени Героя Советского Союза А.К. Серова — единственный многопрофильный вуз РФ, готовящий военных летчиков для военно-воздушных сил ВКС России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Училище впервые осуществило набор 16 девушек, которые 30 сентября приняли Военную присягу и приступили к учебе.