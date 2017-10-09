Более 20 истребителей ЗВО отработали перехват "воздушных нарушителей"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 20 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Западного военного округа (ЗВО) в ходе учений по противовоздушной обороне отработали принуждение к посадке "нарушителей воздушного пространства России", сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ ЗВО отработали принуждение к посадке различных типов воздушных судов, являвшихся нарушителями воздушного пространства, в ходе учения по противовоздушной обороне войск и объектов. В тренировках приняли участие более 20 экипажей МиГ-31БМ объединения ВВС и ПВО ЗВО; полеты прошли в дневное и ночное время", — сказал Мугинов.

По его информации, в ходе учений дежурные силы были подняты по тревоге после получения сигнала о пересечении государственной границы неизвестным самолетом, не отвечающим на запросы опознавания. На перехват вылетела пара истребителей с аэродрома Хотилово в Тверской области.

Представитель ЗВО отметил, что, приблизившись на минимальную дистанцию, летчики выполнили ряд маневров, препятствующих продолжению полета "нарушителя", а также продемонстрировали готовность к поражению воздушной цели.

"После выхода пилота условного самолета-нарушителя на связь ему был задан курс к аэродрому и проконтролировано совершение посадки. Действия нарушителя имитировали самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации", — уточнил Мугинов.