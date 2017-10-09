Коротченко прокомментировал договоренность с Эр-Риядом о поставках оружия

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Достижение договоренности между Москвой и Эр-Риядом о поставках Саудовской Аравии российского вооружения свидетельствует о том, что традиционные партнёры США в регионе начинают при выстраивании своей политики учитывать позицию не только Вашингтона, но и Москвы, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино", гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

"Государства региона при решении своих военно-политических задач теперь ориентируются не только на Вашингтон, как это было раньше, но в значительной мере на Москву. Это показатель успешности российской политики на Ближнем и Среднем Востоке, а также Северной Африке", — сказал Коротченко.

Эксперт пояснил, что качество вооружения имеет одно из первостепенных значений, "но в тоже время необходимо понимать, что договоренности о покупке оружия у России Саудовской Аравией – это также политическое решение высшего саудовского руководства".

"Это говорит о том, что Москва обладает ключевыми стратегическими позициями на Ближнем Востоке. На фоне успеха российской военной операции Сирии различные страны региона стремятся выстраивать более тесные политические и военно-технические связи с Москвой", — отметил эксперт.

Он добавил, что приобретение Эр-Риядом российского вооружения позволит королевству надежно решить вопрос обеспечения своей национальной безопасности.

"Главными являются закупки систем С-400 – одной из лучших систем вооружения в дальнобойном сегменте ПВО, а также тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино", обладающей огромной огневой мощью и которая усилит ударный потенциал саудовской армии. В целом подписание данных соглашений расценивается как большой успех, ключевую роль в достижении которого сыграли "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ", — заключил эксперт.