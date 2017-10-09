Черноморский флот впервые провел пуски "Калибров" с подлодок

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Проведенные на прошлой неделе учебные пуски крылатых ракет "Калибр" с подлодок в Черном море стали первыми в истории Черноморского флота России, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.4% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.3% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.3% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

Подлодки "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" выстрелили двумя "Калибрами" по наземной и надводной целям. Пуски были осуществлены из подводного положения.

К настоящему моменту корабли и подлодки завершили выполнение плановых задач боевой подготовки в морских полигонах в Черном море. Несколько суток экипажи проводили учения в составе ударных, противолодочных и минно-тральных тактических групп во взаимодействии с береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями, морской авиацией и ПВО.

"Основным мероприятием боевой подготовки в море стало первое учение по нанесению ракетного удара экипажами подводных лодок в акватории Черного моря", — сказал Трухачёв.

К боевой подготовке были привлечены порядка 30 кораблей и вспомогательных судов и более 20 летательных аппаратов ЧФ РФ. В настоящее время эти силы вернулись в пункты постоянной дислокации.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысяч километров.

Впервые ракеты данного класса были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

С тех пор "Калибры" уже неоднократно использовались против боевиков в Сирии.