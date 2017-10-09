Главное ракетно-артиллерийское управление отмечает 155-летие

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 3,7 тысячи единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения получили российские войска за последние пять лет; это позволило перевооружить более 50 воинских формирований, сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин.

ГРАУ Минобороны России отмечает 155-летие со дня создания.

"В рамках переоснащения на современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения в период с 2012 по 2017 год в войска было поставлено более 3,7 тысячи единиц современных образцов вооружения, что позволило провести перевооружение более 50 воинских формирований. Совместно с научными учреждениями и предприятиями промышленности делается все возможное, чтобы в Вооруженные силы современные образцы поступили как можно быстрее", — сказал Паршин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за понедельник.

Он подчеркнул, что в настоящее время система ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, интегрированная в общую систему материально–технического обеспечения ВС РФ, является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию.

"Стоит отметить, что развивается и производственная база на арсеналах, в результате чего возможности цехов по ремонту боеприпасов увеличены более чем в 1,5 раза. Одновременно ведется работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов — строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступают новая пожарная техника, средства погрузки и механизации", — добавил Паршин.

Основные направления деятельности ГРАУ Минобороны России — это переоснащение ВС РФ современными образцами ракетно-артиллерийского вооружения и поддержание их в исправном состоянии, создание необходимых запасов вооружения, ракет и боеприпасов, военно-технического имущества, подготовка мест для их хранения.