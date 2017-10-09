В ВВО новая система питания военных сэкономила более 138 миллионов рублей

ХАБАРОВСК, 9 окт — РИА Новости. Электронная система контроля, управления доступом и заказом питания (СКУДЗП) в Восточном военном округе, применяемая в крупных столовых воинских частей, позволила сэкономить с начала этого года 138 миллионов рублей, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

Ранее сообщалось, что СКУДЗП используется в более 100 столовых ВВО и Тихоокеанского флота. Чтобы получить продовольствие, военнослужащему нужно приложить палец к сканеру в столовой. После этого система предложит выбрать рацион и дни, в которые он будет находиться в части. Получив данные, система автоматически рассчитывает необходимое количество продуктов и помогает точно спланировать рацион.

"С ноября 2015 года, когда в ВВО начала использоваться эта система, сэкономлено свыше 265 миллионов рублей бюджетных средств, в том числе более 138 миллионов приходится на текущий год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2017 года планируется оснастить этой системой еще около десяти военных столовых.

Как сообщает пресс-служба, в состав СКУДЗП входит два информационных терминала с биометрическими датчиками, которые считывают информацию по отпечаткам пальцев военнослужащих, сервер обработки данных, два принтера для распечатывания информации исполнителю услуг и сотрудникам продовольственной службы воинской части.