На учениях ОДКБ в Армении отработают борьбу с незаконными формированиями

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники учения ОДКБ "Взаимодействие-2017" уничтожат условного противника на двух полигонах в Армении, сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"Участники совместного учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" совместно уничтожат НВФ (незаконные вооруженные формирования) в ходе учебно-боевой операции в Армении", — сказал он.
В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз" подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактических эпизода.
Оперативно-стратегическое учение "Взаимодействие-2017" стартует 9 октября и продлится в течение пяти дней. "Взаимодействие-2017" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.