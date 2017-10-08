На учениях ОДКБ в Армении отработают борьбу с незаконными формированиями

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники учения ОДКБ "Взаимодействие-2017" уничтожат условного противника на двух полигонах в Армении, сообщил представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что учения пройдут на полигоне "Баграмян" в Армении и на полигоне "Алагяз".

"Участники совместного учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" совместно уничтожат НВФ (незаконные вооруженные формирования) в ходе учебно-боевой операции в Армении", — сказал он.

В ходе розыгрыша практических действий на полигоне "Алагяз" подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактических эпизода.

Оперативно-стратегическое учение "Взаимодействие-2017" стартует 9 октября и продлится в течение пяти дней. "Взаимодействие-2017" проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017" КСОР ОДКБ.